Il "cattivo" è Hulk Rosso. E qualcuno ci vede Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva oggi nelle sale cinematografiche italiane il nuovo capitolo della saga Marvel dedicata agli Avengers e dintorni, parliamo ovviamente di Captain America: brave new world. Il film tiene sulla graticola i fan dell'universo Marvel per un sacco di motivi. È il primo dopo la grande riorganizzazione degli studios ed è quello che presenta il cambio di testimone nel ruolo di Captain America che passa a Sam Wilson il super eroe noto precedentemente come Falcon. Riprendendo così il filo rimasto in sospeso con Avengers: Endgame (2019).

Non riassumeremo qui tutte le vicende della saga che spera con questo capitolo di svoltare dopo un lungo periodo di stanca, prodotto anche dall'inflazione di titoli e di spin off.

Spigoliamo invece un po' su un dettaglio della trama che ha fatto impazzire un pezzo del web. La super star del film, a parte Anthony Mackie che interpreta Falcon / Capitan America, è Harrison Ford che interpreta il presidente Thunderbolt Ross. Il generale Ross, ora diventato presidente, nel Marvel Cinematic Universe è stato interpretato nelle precedenti pellicole da William Hurt (morto nel 2022), e quindi abbiamo qui un altro cambio importante.

Ma ci sono anche delle caratteristiche del personaggio che sono piuttosto interessanti: è lo storico nemico di Hulk, che perseguita senza pietà. Sino a che anche lui viene trasformato grazie a delle radiazioni in Hulk rosso. Un mostro dotato di forza sovrumana, ma a differenza della versione verde (ovvero quel bonaccione dello scenziato Bruce Banner) Ross possiede il totale controllo sulla propria mutazione, cosa che gli consente di ragionare in maniera lucida e razionale, nonché di usufruire della sua massima esperienza in campo militare anche quando si trova nella sua forma mostruosa.

Su come evolva davvero la trama del film Marvel/Disney ha mantenuto una segretezza da Pentagono. Però che il personaggio di Ross sia ambiguo, se non proprio un villain è nelle cose, o meglio nelle trame di fumetti e film già usciti. Ed essendo un presidente appena eletto (nel film) proprio come nella realtà negli Usa c'è un presidente appena eletto, Donald Trump, che non è alieno da mosse incendiare e di forza ecco che sui social è subito scattato il collegamento.

Tanto che i giornali americani come Esquire sono andati a chiedere cosa pensassero del paragone ai protagonisti.

Anthony Makie, tutto preso a spiegare quanto è stato difficile impersonare il nuovo Captain America è andato giù piattissimo nello smentire ogni collegamento: «Spero che, come Paese, ci stancheremo di tutte queste giostre politiche. Andiamo al cinema e rilassiamoci, diamoci una calmata. Avremmo potuto rendere questo personaggio giallo e ci sarebbero state lamentele anche in quel caso».

Di certo i paragoni non si fermeranno per questo. E l'idea del presidente incontrollabile «Hulkizzato» ha fatto breccia tra i fan. Bisognerà vedere quanto il paragone durerà dopo l'arrivo del film in sala, dal momento che ha moltissimi altri spunti di trama.

Ma di certo il paragone come quasi sempre con il tycoon, che è riuscito ad inanellare due presidenze quasi contro ogni previsione, finirà per favorirlo. In fondo i suoi elettori già lo vedono come un Hulk capace di resistere anche alle pallottole.

Al momento è più difficile dire se Hulk Rosso e il nuovo Captain America riusciranno a rilanciare l'universo Marvel. Le visioni pilota segretissime, in cui per altro sono state utilizzate due versioni del film non sarebbero andate benissimo. Il pubblico le avrebbe trovate «piatte».

Nonostante il fatto che per rinforzare il film si sia corsi in fretta e furia a fare delle riprese aggiuntive (il che spiega le due versioni).

A breve ci saranno i risultati delle sale ed in questo caso è l'Hulk Rosso che dovrebbe sperare di essere «trumpizzato».