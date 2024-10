Che bello andare per mercati

Ascolta ora 00:00 00:00

Riscoprire il fascino del passato tramite i capi vintage: è diventato un vero e proprio trend, e non più solo tra gli appassionati e i fanatici del fashion resale - che ormai indossano solo capi second-hand da anni - ma ormai anche per la maggioranza della Gen Z, la nostra, la mia. Che si è accorta dei vantaggi di questo nuovo mercato: oltre alla questione del risparmio (che come bel sapete voi boomer e dintorni, è una tematica che ci sta molto a cuore), troviamo divertente spulciare tra le bancarelle dell'usato per cercare ciò che nei negozi siamo certi di non trovare. Così come ci piace prendere in prestito e dare una seconda vita a capi che potremmo tranquillamente scovare nel guardaroba dei nostri nonni o dei nostri genitori.

È anche, ovviamente, una questione di sostenibilità, altro argomento che per la mia generazione è un fattore indispensabile: i trend di una volta, quelli chiamati «-core», che è il termine che indica micro tendenze nate sui social media e con una vita brevissima, non hanno più il significato che avevano all'inizio. Nati per comunicare un messaggio con gli abiti, od anche per appartenere ad un gruppo sociale, hanno però finito per far percepire la moda come qualcosa di frivolo e di puramente estetico. E il fast fashion - il settore dell'abbigliamento che realizza capi in serie di scarsa qualità, venduti a prezzi irrisori e che lancia nuove collezioni ogni settimana - ne è stato l'esempio. Una moda da TikTok.

Per questo fare match tra abiti vintage e moderni è qualcosa che ci intriga: immaginate, per dire, una t-shirt con stampe Anni '70 abbinata ad una minigonna-pantaloncino che va tanto di moda oggi. Il vintage ci permette di creare la nostra personalità e di differenziarci, rispetto a chi acquista capi in serie, tutti uguali, provenienti da negozi low cost.

C'è un gusto, ma soprattutto una cura nel vestirsi che somiglia quasi ad un'arte, a quel fascino degli Anni '70-'80-'90 che vuole in qualche modo sopravvivere. E quindi, come se non tramite abiti o accessori provenienti proprio da quell'epoca che si trasformano in qualcosa di moderno? È questo essere alla moda.