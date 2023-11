Che flop "The Marvels": batte il record negativo degli incassi

Un po' l'avevano tirata a The Marvels, l'ultimo insulso capitolo, in ordine di tempo, della sempre più infinita saga del Marvel Cinematic Universe (foto). I 47 milioni di dollari con i quali ha esordito negli Usa rappresentano il peggior incasso di sempre per un film targato Marvel Studios. Un dato importante che testimonia come, ormai, il pubblico non sia più disposto a bersi qualsiasi cosa il marchio produca. Anche perché per essere aggiornati sui vari sviluppi dell'Universo occorre anche sciropparsi, in ordine cronologico, le serie Tv. In questo caso, guardare Ms Marvel, su Disney+, diventava quasi obbligatorio per capire meglio il film. Oltre al danno, insomma, la beffa. Al di là di questo, resta, però, la scarsa qualità di una pellicola che non solo è quella che ha incassato meno, all'esordio, tra i targati Marvel, ma è anche la più brutta in assoluto, capace, e non era facile, di far peggio del già pessimo Eternals. Un film di una banalità scoraggiante, girato come neanche negli anni Ottanta, scritto malissimo, con dialoghi improponibili e personaggi senz'anima, il cui unico pregio è di durare poco. Praticamente un film Disney/Pixar, visto come è strutturato e a chi si rivolge, spacciato per Marvel. Con buona pace di una tradizione calpestata. Da noi, ha esordito secondo, con 1.585.950 euro, dietro il fenomeno Cortellesi che è già in odore di 13 milioni di incasso. Abbastanza anonimo anche l'esordio del cartoon, per bambini, Trolls 3, partito quarto con 874.229 euro. Il flop di The Marvels non ha aiutato il box office complessivo, in calo rispetto a sette giorni fa.