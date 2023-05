Chi è Ottavio Alfieri

Ottavio Alfieri attualmente ricopre la carica di Senior Consultant presso l'Unità operativa di Cardiochirurgia dell'Ospedale San Raffaele, di cui è stato direttore dal 1996 al 2017. È presidente della «Alfieri Heart Foundation», creata per supportare la ricerca e l'innovazione presso l'ospedale San Raffaele. Con più di 15mila interventi cardiochirurgici maggiori all'attivo, il suo principale interesse è la chirurgia delle patologie delle valvole cardiache, in particolare la riparazione della valvola mitralica. Nei primi anni '90 ha sviluppato la tecnica Edge-to-Edge (Alfieri mitral repair), un metodo originale di riparazione della valvola mitralica che è alla base della tecnologia percutanea più utilizzata nel mondo per la correzione dell'insufficienza mitralica. Detiene numerosi brevetti che riguardano dispositivi usati nel trattamento delle malattie valvolari cardiache. Negli ultimi 15 anni, ha attivamente promosso un approccio multidisciplinare per il trattamento delle patologie cardiache. In particolar modo, ha favorito l'introduzione delle tecnologie transcatetere nella pratica cardiochirurgica quotidiana. È autore o coautore di più di 600 pubblicazioni peer- reviewed riguardanti molte aree della disciplina cardiochirurgica e autore di diversi libri. Nel 2011 è stato presidente della Società Europea di Chirurgia CardioToracica. Nel 2011 gli è stato conferito l'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano. Nel 2012 è stato Chairman della task-force delle Linee Guida Europee per il trattamento delle malattie valvolari cardiache e Review Coordinator delle stesse nel 2017. Nel 2018 ha ricevuto la medaglia d'oro dalla Società Europea di Cardiologia.