Chi dice donna dice "Santone" (e Centocelle)

C'è un nuovo Santone a Centocelle ed è donna! Torna con la seconda stagione la serie RaiPlay Original Il Santone - #lepiùbellefrasidioscio. Gli 8 episodi da 30 minuti saranno disponibili in boxset da domani su RaiPlay. La serie dalla comicità surreale è ispirata a Oscio, il celebre personaggio creato da Federico Palmaroli - un fenomeno da 2 milioni di follower - e ha avuto una prima stagione con protagonista Neri Marcorè nei panni di un antennista, Enzo Baroni, che si trasforma in un guru di quartiere a colpi di frasi strampalate. Questa seconda stagione vede diventare protagonista assoluta Carlotta Natoli nei panni di Teresa Baroni, la moglie dell'antennista scomparso in una buca di Roma. La seconda stagione inizia a un anno dalla scomparsa del Santone: ad assumere inaspettatamente la guida spirituale di Centocelle e a indossare il mundu di Enzo è sua moglie Teresa (Carlotta Natoli), rimasta sola con la figlia Novella (Beatrice De Mei) che vorrebbe lasciare il quartiere e trasferirsi all'EUR ed è ancora legata sentimentalmente a Mirko (Claudio Segaluscio).

E scoppia anche una guerra di religione: Teresa dovrà lottare per la purezza della fede contro the Only Oscio (Francesco Paolantoni), uno pseudo santone di origine napoletana che si spaccia per la reincarnazione di Enzo e che intende sfruttare Centocelle per pagare i suoi debiti con una boss della malavita. Ma si batte armata del motto di melloniana memoria: ««Sono una madre, sono una donna, sono una santona»

Il risultato è molto divertente va detto, anche se Marcorè era Marcorè.

E il vuoto si sente.