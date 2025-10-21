Chi è Maccarini, il direttore della sicurezza scelto da Sala

Beppe Sala, sindaco di Milano e della Città Metropolitana, ha conferito l'incarico di nuovo Direttore del Settore Sicurezza metropolitana al dottor Mauro Maccarini. Il decreto è stato pubblicato ieri sul sito della Città Metropolitana e il suo nome è stato scelto da una rosa di quattro candidati che presentavano i requisiti più aderenti alla posizione ricercata. Si legge che la candidatura di Maccarini è stata preferita alle altre in quanto "risulta il solo con esperienza maturata in un Ente di area vasta, peraltro ricompreso nella stessa regione cui è ricompresa la Città metropolitana, e vieppiù nella materia oggetto dell'incarico, che trovano la propria disciplina nella legislazione regionale".

Maccarini risulta essere al momento comandante della Polizia Locale di Voghera, carica che ricopre dal mese di aprile 2023 e che dovrà presumibilmente lasciare a breve per intraprendere il nuovo incarico. A ottobre del 2023 è stato condannato in primo grado per falso nel processo celebrato per l'assegnazione dell'appalto provinciale per il trasporto extraurbano su gomma nel pavese. All'epoca dei fatti contestati, Maccarini era dirigente provinciale del settore Trasporti e venne assolto, insieme agli altri imputati, dall'accusa di turbativa d'asta.

Come riferiscono le cronache locali dell'epoca, gli venne contestata una data sbagliata in una determina della Provincia, che è stata

ritenuta rilevante nel merito dell'assegnazione dell'appalto. La durata dell'incarico presso la Città Metropolitana di Milano è a tempo determinato e non può superare la durata del mandato del sindaco, in scadenza nel 2027.