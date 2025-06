Chiusa pure la piscina Cambini Fossati. "Grosso guasto, corsi invernali a rischio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per le piscine comunali e l'incontro pubblico promosso oggi alle 18 in piazza Scala dal consigliere della Lista Sala Marco Mazzei sulla situazione degli impianti milanesi capita quando mai a fagiolo. Sui centri balneari che hanno aperto nel weekend si è già detto: quest'estate (ma pure la prossima) i milanesi avranno a disposizione solo tre oasi estive, la Sant'Abbondio alla Barona, la Romano a Città Studi e la Cardellino a Baggio. Il centro Saini (affidato alla Statale) è chiuso per restyling, idem il Lido (ricostruito e poi gestito da Go Fit), Argelati e Scarioni sono off limits. A peggiorare la situazione si è aggiunto un guasto tecnico alla piscina Cambini Fossati in zona via Padova, al chiuso ma dotata di solarium. Da mercoledì scorso è stata chiusa fino a data da destinarsi. Come ha comunicato Milanosport che gestisce l'impianto per conto di Palazzo Marino, la piscina è stata chiusa e «sono in corso con il Comune e gli specialisti gli approfondimenti per verificare l'entità del problema, pertanto i tempi di riapertura non sono al momento prevedibili». Purtroppo, avverte la società, «al momento non siamo nelle condizioni di programmare la prossima stagione corsistica invernale presso questo impianto. Si svolgeranno regolarmente invece i campus estivi e le attività di tennis e padel». La pagina Facebook è stata inondata di proteste. «Noi utenti - scrive un cittadino - abbiamo il diritto di sapere quale sia il guasto tecnico che mette a rischio, in una piscina inaugurata 27 mesi fa, i corsi in partenza fra tre mesi. Con quale serenità dovremmo mandare i nostri bambini ai campus estivi?». Un altro scrive: «Vergogna! La Cambini è stata chiusa anni per lavori di ristrutturazione e dopo poco è chiusa fino a data da destinarsi. E a luglio viene chiusa la piscina Procida, senza contare la situazione delle piscine all'aperto. Sarà una bella estate per chi non può permettersi di andare in vacanza...». La società precisa soltanto che si tratta di «una decisione necessaria» a seguito di un «guasto tecnico rilevante».

La Cambini Fossati aveva riaperto a febbraio 2023, dopo 28 anni. La vecchia piscina era stata chiusa il 19 luglio 1995, poi demolita e ricostruita ex novo, non più come vasca estiva ma operative tutto l'anno all'interno di una nuova palazzina. L'ampio giardino, accessibile direttamente dalla zona vasca, avrebbe offerto nella penuria dei centri balneari una via di mezzo: nuoto al chiuso ma solarium con lettini e ombrelloni al sole.

Si aggiunge che la piscina Suzzani rimane chiusa fino a settembre per lavori, l'inaugurazione della nuovo piscina di via Fatebenesorelle in centro è slittata all'inverno e la Procida chiuderà il 27 luglio per un importante intervento di ristrutturazione.