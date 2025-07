Perde il caschetto e finisce contro un cancello, grave ciclista 20enne al Giro della Valle d'Aosta

Un grave incidente scuote il Giro della Valle d'Aosta. Il ciclista Samuele Privitera è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Il 20enne è rimasto vittima di un drammatico incidente durante la prima tappa della gara internazionale, giunta alla 61esima edizione, riservata alla categoria Under 23.

Il ciclista, in forza alla squadra statunitense Hagens Berman Jayco, è caduto da solo nel tratto in discesa nei pressi di Pontey, in bassa Valle, mentre affrontava un passaggio ad alta velocità. Secondo le prime ricostruzioni, durante la caduta, dovuta a un malore, avrebbe perso il casco di protezione, battendo violentemente la testa contro un cancello al lato della carreggiata.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma non risultano coinvolti altri corridori. L’impatto è stato talmente violento da rendere necessario l’intervento immediato dell’ambulanza del Giro e del personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto. I sanitari hanno dovuto praticare manovre di rianimazione prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Umberto Parini di Aosta, dove il giovane è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

La direzione di corsa ha espresso massima vicinanza alla famiglia e alla squadra del corridore, che si è ritirata ufficialmente dalla tappa in segno di rispetto. Gli organizzatori del Giro e l’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) hanno avviato un’indagine interna per chiarire le circostanze esatte dell’incidente, inclusa l’eventuale anomalia che ha portato alla perdita del casco. Privitera, considerato uno dei talenti emergenti del ciclismo azzurro, aveva già fatto parlare di sé per alcune brillanti prestazioni nel calendario internazionale U23.

Il suo grave infortunio ha scosso il mondo del ciclismo, che in queste ore si stringe attorno al giovane atleta e ai suoi cari. Nel frattempo, la corsa prosegue, ma l’atmosfera nel gruppo è segnata dalla preoccupazione e dal silenzio. In molti, compagni e avversari, dedicano pensieri e messaggi di incoraggiamento a Samuele: "Forza Samu, ti aspettiamo presto in sella", è il messaggio condiviso dalla sua squadra sui social.

Privitera è al suo secondo anno nella Hagens Berman Jayco, la squadra di Axel Merckx che funge da vivaio della Jayco-Alula.

Nato nel 2005, vive a Soldano (Imperia). Al Giro Next Gen 2024 ha ottenuto terzo posto nella tappa di Zocca. Quest'anno è in squadra con l’irlandese Adam Rafferty, vincitore della tappa di Fiorenzuola d'Arda dell'ultima edizione della Corsa rosa Under 23.