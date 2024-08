Delusione nell’inseguimento: Australia record del mondo, l’Italia punta al bronzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Per battere il quartetto azzurro campione olimpico in carica i rivali australiani hanno dovuto mettere una prova splendida, frantumando il record del mondo dell’Italia. Tempo davvero clamoroso quello dell’Australia, che abbassa il record di due secondi: nonostante una buona prova di Filippo Ganna e Jonathan Milan, l’Italia è sconfitta in maniera nettissima. Gli azzurri dovranno accontentarsi di lottare per il bronzo contro la Danimarca, uscita sconfitta dall’altra semifinale contro la Gran Bretagna. Nella serata, buona prestazione del quartetto femminile dell’inseguimento, che chiude con il quarto posto e domani mattina si giocherà l’accesso alla finalissima contro la Nuova Zelanda. Delusione sicuramente nell’ambiente della pista azzurra ma il quartetto australiano ha messo una prestazione davvero trascendentale.

Niente miracolo, finale e record Australia

Nelle qualifiche di lunedì sera, il quartetto azzurro campione olimpico in carica ha avuto più di un problema a reggere il ritmo programmato, con la frazione di Jonathan Milan troppo rapida per poi rallentare troppo nel finale. Questo spiegherebbe il fatto che gli azzurri, più veloci fino ai 2 chilometri, abbiano fatto registrare il quarto tempo: stavolta contro l’Australia, che ha sorpreso tutti con un ottimo tempo, i calcoli non serviranno, bisogna solo spingere al massimo. Prima di vedere le top 4 bisogna aspettare le sfide tra le deluse di ieri: se la Nuova Zelanda batte in maniera piuttosto netta il Belgio, il quartetto francese perde coesione nel finale ed il terzo finisce da solo, chiudendo dietro ai kiwi. Importante controllare il tempo di queste squadre: in caso di sconfitta con l’Australia l’Italia dovrà far segnare un tempo migliore per giocarsi il bronzo.

Più interessante la sfida tra Gran Bretagna e Danimarca, visto che l’Italia potrebbe affrontare una di queste squadre nella finalissima: cambio in squadra per i britannici che inseriscono Tanfield al posto di Bigham per la semifinale. Gli inglesi partono forte mantenendo circa 7 decimi di vantaggio sulla Danimarca fino a metà gara ma la progressione degli scandinavi è importante e vale il netto sorpasso. A 500 metri dal traguardo i danesi si disuniscono un attimo e vengono ripresi dagli inglesi che, nonostante si disuniscano, vincono in maniera netta con il crono migliore di questa due giorni. Il tempo dei danesi è per ora il migliore e gli garantisce l’accesso alla finale per il bronzo.

I campioni olimpici in carica decidono di usare un rapporto lunghissimo e l’Australia parte quindi meglio: le cose cambiano quando si arriva a velocità di crociera, con il cambio di Consonni che vede gli azzurri rosicchiare un paio di decimi. Al secondo chilometro distacco sempre importante dell’Italia anche quando i cambi diventano più rapidi: quasi due secondi sono tanti da recuperare per Ganna e Milan. Stavolta, però, il miracolo non riesce: troppo veloci gli australiani, che battono il record del mondo degli azzurri. Tempo comunque positivo per l’Italia, che potrà giocarsi il bronzo contro la Danimarca.

Buon quarto posto per le ragazze

Prima dello sforzo del quartetto maschile erano scese in pista le ragazze per il turno preliminare dell’inseguimento a squadre. Se nello sprint si era vista ieri una serie di record del mondo impressionanti, il livello della competizione si è rivelato altrettanto elevato. Come successo nella competizione maschile, dove l’aveva spuntata l’Australia, tra le ragazze la spunta la squadra della Nuova Zelanda, che chiude con un impressionante 4:04.679. Alle loro spalle, con soli sei decimi di ritardo, una delle squadre più attese, gli Stati Uniti, che schieravano la medaglia d’oro su strada Faulkner e la Dygert: alle loro spalle il quartetto britannico, che ha dovuto fare a meno della star Katie Archibald.

Il quartetto azzurro composto da Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Chiara Consonni e Letizia Paternoster mette una ottima prestazione, abbassando il record italiano a 4:07.579, tempo che vale all’Italia il quarto tempo.

Questo, però, vuol dire che nelle semifinali di domani mattina, le azzurre dovranno vedersela proprio con la Nuova Zelanda: batterle per accedere alla sfida per l’oro non sarà certo semplice ma, visto il possibile rientro di Elisa Balsamo, tenuta oggi a riposo dal tecnico Marco Villa, il moderato ottimismo mostrato dalle ragazze ai microfoni della Rai potrebbe essere giustificato.