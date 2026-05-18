Giro d'Italia, Eulalio: "Maglia Bianca Conad è grande motivazione"

“Essere leader della classifica della Maglia Bianca è una grande motivazione. Non solo per me, ma per tutta la squadra. La squadra sta facendo un grande lavoro per me e questo mi dà grande carica”. Così il leader della Maglia Bianca Conad, Afonso Eulalio, al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo. Il portoghese oggi è stato premiato da Federico Stanghetta, direttore commerciale e marketing Conad Adriatico. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane del Giro domani sarà indossato da Giulio Pellizzari, dal momento che Eulalio è anche maglia rosa. “Conad ha deciso già dall’anno scorso di essere sponsor della maglia Bianca del Giro d’Italia (destinata al miglior giovane under 26, ndr) perché il ciclismo è uno sport inclusivo, di massa, che è assolutamente coerente rispetto alle caratteristiche della nostra organizzazione. Noi siamo un gruppo cooperativo in cui i soci sono presenti su tutto il territorio nazionale dalle grandi città alle aree interne e il ciclismo rappresenta bene per noi, con il suo girare nel Paese, il nostro essere presente nelle comunità”.

Così a LaPresse il presidente di Conad, Mauro Lusetti, sul traguardo di Fermo dove oggi arriverà la tappa numero 8 del Giro d’Italia 2026.”L’ altro motivo per cui abbiamo scelto di sponsorizzare la maglia Bianca – aggiunge Lusetti- è perché riteniamo che i giovani, la speranza del nostro Paese, siano oggetto di una particolare attenzione da parte nostra perché investire sulle giovani generazioni vuol dire investire sul futuro del Paese”. “Fatica, sudore, allenamento e formazione. Sono queste le caratteristiche del corridore che vincerà la maglia Bianca. Questo è il messaggio che vogliamo inviare ai nostri giovani dicendo loro che devono formarsi, allenarsi e faticare perché è solo con i sacrifici che si arriva alla vittoria”, è il commento che Federico Stanghetta, direttore commerciale e marketing Conad Adriatico, rilascia a LaPresse poco prima dell’arrivo dell’ottava tappa del Giro. “Conad Adriatico è sostegno ai giovani e all’economia locale valorizzando i territori – aggiunge Stanghetta-. I fornitori locali rappresentano il 20% del nostro fatturato.

È una realtà che vuole sostenere il tessuto economico per i territori dove lavora. Il Giro d’Italia è l’occasione migliore per dimostrare tutto questo. Oggi siamo a Fermo, una realtà per noi ricca di punti di vendita che sono elementi fondanti della nostra politica”, conclude.