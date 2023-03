12 film candidati agli Oscar 2023 da vedere (e dove)

Il 12 marzo avrà luogo la cerimonia di consegna degli Oscar 2023 che, come ogni anno, premieranno il meglio della stagione cinematografica appena conclusa secondo le votazione dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sebbene, come ogni edizione, non siano mancate le polemiche legate ai grandi esclusi tra i candidati, la "febbre" da Oscar sta salendo sempre di più e molti spettatori si interrogano su dove poter vedere i film che hanno ricevuto una o più nomination.

Sebbene alcune pellicole - come lo splendido The Whale o Tàr con una maestosa Cate Blanchett - non siano ancora disponibili perché appena usciti in sala, molte altre pellicole hanno trovato "casa" sulle maggiori piattaforme streaming. Ecco allora una breve guida su quali film non perdere e su dove vederli per arrivare preparati alla notte più attesa di Hollywood.

Oscar 2023: Film disponibili su Prime Video

Argentina 1985

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2022, Argentina 1985 è la pellicola diretta da Santiago Mitre che concorre nella sezione per il Miglior Film Straniero. La storia del film racconta eventi realmente accaduti e si concentra sulle vicende di Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, due procuratori che nel 1985 ebbero il coraggio di portare a processo le personalità responsabili delle pagine più nere e violente della dittatura militare argentina.

Elvis

Presentato al Festival di Cannes nel 2022, Elvis è il film che segna il ritorno del regista Baz Luhrmann dietro la macchina da presa per un lungometraggio. Come è facilmente intuibile dal titolo, la pellicola è un racconto biografico della star del rock Elvis Priestley, della sua ascesa ma anche dei molti problemi legati alla fama: come l'uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcol, ma anche e soprattutto del difficile rapporto tra Elvis e il suo manager mefistofelico (interpretato da un grandioso Tom Hanks). Tra le nomination ottenute dalla pellicola ci sono quelle per il Miglior Film e quella ad Austin Butler come Miglior Attore Protagonista. Su Prime Video il film è disponibile per l'acquisto o il noleggio.

Film disponibili su Netflix

Niente di nuovo sul fronte Occidentale

Su Netflix è disponibile uno dei film che ha ottenuto il maggior numero di nomination agli Oscar 2023. Con ben nove candidature, Niente di nuovo sul fronte occidentale è candidato (tra gli altri) come Miglior Film e Miglior Film Straniero, rappresentando la Germania. Tratto dall'omonimo romanzo di Erich Paul Remark,Niente di nuovo sul fronte occidentale è un lento e violento resoconto del fronte bellico, visto attraverso gli occhi di un giovanissimo soldato volontario che di punto in bianco si rende conto di quanto terribile sia la guerra e di quanto sia lontana dalla narrativa eroistica.

Blonde

Altro film presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Blonde è il film di Andrew Dominik tratto dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates che punta a portare sul grande schermo la "vera" Marilyn Monroe. Il film non è stato accolto in modo unanime e sono in molti quelli che lo hanno trovato lento e problematico, maschilista e antifemminista, non riuscendo a far della Monroe una persona vera, ma solo l'ennesima fantasia maschile. Tutti, però, sono concordi sulla straordinaria interpretazione di Ana De Armas che interpreta magistralmente la diva di Hollywood per eccellenza e che, per questo, si è guadagnata una nomination come Miglior Attrice Protagonista.

Glass Onion: Knives Out

Tra i film che sono riusciti a prendersi una nomination, cogliendo di sorpresa il pubblico e gli addetti ai lavori c'è senza dubbio il nuovo capitolo di Glass Onion: Knives Out. Si tratta di un nuovo caso per l'investigatore interpretato da Daniel Craig, a metà strada tra Hercules Poirot e Sherlock Holmes. Stavolta l'enigma riguarda un weekend su un'isola organizzata da un magnate (interpretato da Edward Norton) che si rivelerà essere un covo di violenza. Nomination come Miglior Sceneggiatura Originale per un film che è riuscito solo a metà.

Il mostro dei mari

Candidato tra i film che "lottano" per il Miglior Film d'Animazione, Il mostro dei mari è un piccolo gioiello che miscela la tradizione del racconto d'avventura per mare, pescando tanto da Moby Dick quanto da L'isola del tesoro. La storia è quella di un marinaio sul punto di ereditare una nave e una piccola orfana che sogna di diventare un pirata. I due si troveranno a vivere un'avventura incredibile alla ricerca della temibile Furia Rossa, per poi scoprire che il mare cela misteri che l'umanità spesso usa per i propri tornaconti. Racconto d'avventura e narrazione sull'accettazione e la convivenza, Il mostro dei mari è forse la pellicola che meriterebbe più di tutte le vittoria nella sua sezione.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Tra le pellicole che competono con Il mostro dei mari per la vittoria come Miglior Film d'Animazione c'è Pinocchio, la rivisitazione firmata da Guillermo del Toro della nota favola di Collodi, portata sul grande schermo già innumerevoli volte. Il regista visionario sceglie di narrare la storia del burattino di legno durante l'ascesa del fascismo in Italia, utilizzando la tecnica dello stop-motion, una tecnica ottenuta con inquadrature composte da 24 foto al secondo e basata sulla creazione concreta e materiale di ogni oggetto di scena, di ogni personaggio e di ogni movimento. Molto amato da critica e pubblico, è forse il film destinato a portare a casa l'agognata statuetta.

Film disponibili su Disney+

Black Panther: Wakanda Forever

Nonostante la Marvel cominci a mostrare i primi cedimenti, con un pubblico sempre più saturo tra lungometraggi e serie televisive da dover seguire pedissequamente per non correre il rischio di perdere qualche dettaglio, Black Panther: Wakanda Forever ha comunque attirato l'attenzione. Il film si è guadagnato - per quanto riguarda le sezioni più importanti - la nomination per la Miglior Attrice Non Protagonista ad Angela Bassett.

Le pupille

Le pupille è il titolo con cui anche l'Italia prova a lasciare traccia del proprio passaggio nella nuova edizione degli Oscar 2023. Si tratta del cortometraggio firmato da Alice Rohrwacher che, partendo da una lettera di Elsa Morante, riesce a creare un racconto tenero e bellissimo, che vede la partecipazione anche di Alba Rohrwacher e Valeria Bruni Tedeschi.

Red

Altro film in lizza per la categoria del Miglior Film d'Animazione, Red è stato colpevolmente sottovalutato, anche perché uscito in un periodo in cui il cinema stava ancora cercando di rimettersi in piedi dopo i terribili mesi di pandemia. La storia è quella di una giovane ragazza sulle soglie dell'adolescenza che appartiene a una famiglia in cui le donne subiscono una "mutazione" che le trasforma in panda rossi quando sono travolte da forti emozioni. In costante conflitto con le rigide regole della madre, la protagonista del film decide di usare proprio questa sua particolarità per racimolare un po' di denaro per andare al concerto di una boyband famosissima insieme alle amiche. Ma l'occasione le permetterà anche di conoscere meglio se stessa e, soprattutto, di farsi vedere da sua madre per quella che è veramente.

Film candidati agli Oscar 2023 su Sky e Now TV

Top Gun: Maverick

Tra i film di maggiore successo della stagione cinematografica che ci siamo lasciati alle spalle c'è senza dubbio Top Gun: Maverick che, quasi da solo, ha cooperato a sollevare il destino delle sale cinematografiche. Si tratta del sequel del film di Tony Scott, Top Gun. Nel nuovo "episodio" il pilota interpretato da Tom Cruise viene "costretto" dal vecchio amico Iceman (Kurt Russell) ad addestrare le nuove reclute di volo per prepararle ad una missione quasi suicida. Per salvare il figlio di un vecchio amico (Miles Teller), il "vecchio" pilota si troverà a dover affrontare di nuovo le minacce del cielo. Il film è candidato agli Oscar 2023, tra le altre cose, come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura Non Originale.

The Batman

Candidato a premi tecnici come Miglior Sonoro, Miglior Make Up e Migliori Effetti Speciali, The Batman è il film che vede Robert Pattinson indossare i panni dell'Uomo Pipistrello per il DC Cinematic Universe, per la regia di Matt Reeves. Il film è stato accolto con enorme favore da parte di critica e pubblico, nonostante le tre ore di durata.

Come vedere i film candidati agli Oscar 2023

Tutti i film candidati agli Oscar 2023 presenti in questa lista si trovano su piattaforme streaming a pagamento, che prevedono un abbonamento. Per quanto riguarda Amazon Prime Video, si può accedere al servizio sottoscrivendo un abbonamento Prime col proprio account Amazon, oppure scegliendo di usufruire di una prova gratuita di trenta giorni cliccando qui. Alcuni film, come Elvis, sono inoltre disponibili sono per l'acquisto o il noleggio: il che significa che per vederlo, oltre all'abbonamento Prime, bisogna pagare per il film stesso. Anche Netflix, Disney+ e Sky (o Now TV) sono accessibili solo previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale. Ad eccezione di Netflix, gli altri colossi streaming permettono periodi di prova gratuita di diversa durata.