Cinque film da guardare per celebrare la Giornata della famiglia

Oggi 15 maggio si celebra il trentennale della Giornata Internazionale della Famiglia, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione A/RES/47/237. Una ricorrenza fondamentale per diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono le famiglie di tutto il mondo. Una giornata ancora più importante di questi tempi, con il fenomeno della crescente denatalità che preoccupa soprattutto il nostro Paese.

"Alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità" , le parole del presidente Sergio Mattarella: "Si tratta di una puntuale prescrizione della Costituzione che all'articolo 31 richiama la Repubblica ad agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Proteggendo la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

La Giornata Internazionale della Famiglia offre l'occasione di riflettere sui problemi delle famiglie e di aumenta la conoscenza di processi sociali, economici e demografici. Nonostante certi dibattiti alquanto discutibili, la famiglia occupa un ruolo fondamentale all'interno della nostra società e rappresenta una risorsa necessaria, in quanto tessuto fondamentale dell'essere Paese. Eppure i dati sono a dir poco preoccupanti: le famiglie stanno cambiando - molte diventando più piccole - come testimoniato dal numero di famiglie monoparentali. Una tendenza che spinge a porre l'accento sul tema della protezione sociale.

Mettendo da parte le criticità del nostro tempo, la Giornata Internazionale della Famiglia rappresenta un appuntamento importante per ribadire valori e virtù in un'epoca sempre più caratterizzata dall'egoismo: dall'amore al rispetto, passando per il sacrificio e la generosità. Principi al centro di tantissime pellicole, per questo vi proponiamo 5 film da vedere o rivedere in occasione di questa speciale ricorrenza.

5 film per la Giornata internazionale della famiglia

Gli incredibili (2004)

Una storia semplice ma appassionante, un film che cerca di creare un proprio percorso senza strizzare gli occhi ai classici del genere. Ispirato a fumetti e film di superoeroi - ma anche ai film di spionaggio degli anni Sessanta - "Gli incredibili" di Brad Bird è tra i migliori film di animazione degli anni Duemila e celebra il valore della famiglia tra amore e umorismo per tutti. Tante battute comiche ma anche molte citazioni cinematografiche per i cinefili più incalliti: impossibile chiedere di meglio.

American Life (2009)

Prima opera cinematografica firmata dalla coppia di autori Dave Eggers-Vendela Vida, "American Life" di Sam Mendes rientra sicuramente nell'elenco dei film da vedere per la Giornata Internazionale della Famiglia: a storia di due trentenni che, di fronte al prossimo arrivo non programmato del primo figlio, intraprendono un viaggio attraverso gli Stati Uniti alla ricerca del posto ideale dove mettere le radici. Una commedia sentimentale che riflette ansie e speranze di una generazione, ma sempre con un tono lieve e accogliente.

In un mondo migliore (2010)

Premiato con l'Oscar al miglior film in lingua straniera, "In un mondo migliore" è senza troppi dubbi il miglior film diretto da Susanne Bier. Un dramma che approfondisce il valore della famiglia attraverso un punto di vista inusuale, un gioco al massacro dei buoni sentimenti che mette in evidenza le contraddizioni del mondo contemporaneo. Un film viscerale da non perdere.

The Tree of Life (2011)

Una famiglia degli anni ’50 a Waco, un uomo alienato tra i grattacieli di Houston, l’esistenza dell’universo. Da qui prende le mosse "The Tree of Life", il capolavoro firmato da Terrence Malick. Una straordinaria e commovente riflessione sul mistero della vita ma anche sul suo senso profondo, ovvero la famiglia. Messa in scena sontuosa, così come la colonna sonora: l'arte al suo zenit.

Boyhood (2014)

Un film incredibile da diversi punti di vista, in grado di tracciare un solco nella cinematografia americana recente. "Boyhood" di Richard Linklater racconta la crescita del giovane Mason e il rapporto con i giovani divorziati: la lavorazione è durata dodici anni - dal 2002 al 2014 - mostrando così il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Uno degli esperimenti cinematografici più importanti del nuovo milennio che regala il ritratto di una famiglia senza didascalie ma con una verosimiglianza vibrante.