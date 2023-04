Cinque film primaverili da vedere assolutamente su Prime Video

Dopo il lungo grigiore dell'inverno, l'arrivo della primavera ha risollevato gli animi di tutti, complici anche le maggiori ore di luce. Questo ha fatto sì che molti cinefili vadano alla ricerca di titoli cinematografici con i quali "sfogare" questi sentimenti ritrovati e rinati, perdendosi in storie capaci di portare sullo schermo il senso di rinascista che ogni primavera porta con sé. Per questo ecco cinque consigli su film da vedere assolutamente su Amazon Prime Video in occasione di questi primi giorni primaverili.

Film primaverili su Prime Video

Il favoloso mondo di Amélie

Il favoloso mondo di Amélie è forse uno dei titoli più conosciuti della filmografia di Jean-Pierre Jeunet e anche uno dei più bistrattati. Per i detrattori della pellicola disponibile su Prime Video, Il favoloso mondo di Amélie è una sdolcinata favoletta senza alcun spessore e profondità, che non ha nulla da dire. Ma la forza del film sta proprio in questo, nel suo riuscire a restituire allo spettatore l'immagine di una Parigi quasi onirica, dove magia, paura e quotidianità concorrono alla costruzione di un mondo incantato, dal quale non si può distogliere lo sguardo. La protagonista è Amélie (Audrey Tatou), una ragazza dalla grande creatività e immaginazione, che passa la sua vita a risolvere i problemi esistenziali degli altri, troppo spaventata per affrontare i suoi. Nella vasta galleria di personaggi eccentrici c'è un amante geloso, uno scrittore sconfitto, un uomo dalle ossa di vetro e un ragazzo che lavora in una videoteca e colleziona fototessere scartate.

Le regole del caos

Tratto da una storia vera, romanticizzata per finalità narrative, Le regole del caos è il film diretto da Alan Rickman, che appare anche in qualità di attore, nei sontuosi panni del Re Sole, Luigi XIV. Il re affida la progettazione e realizzazione dei nuovi giardini della dimora di Versailles al Maestro LeNôtre (Matthias Schoenaerts), famoso per la simmetria che mette nelle sue costruzioni. Dal momento che il progetto è molto ampio e richiede più di una mente brillante, LeNôtre decide di assumere Sabine De Barra (Kate Winslet), una vedova con un grande buco nel cuore, che però torna a vivere quando ha la possibilità di ideare e costruire giardini. Madame De Barra è ben lontana dal mondo scintillante di Versailles e della Corte, così come è distante anni luce dalla simmetria richiesta da André LeNôtre. Eppure è proprio la sua capacità di rendere il caos qualcosa di affascinante e magico che le fa ottenere il lavoro e, soprattutto, la stima del maestro che, ben presto, comincerà a provare qualcosa per lei.

La famiglia Bélier

La famiglia Bélier è un piccolo gioiello del cinema francese, che gli americani hanno preso e trasformato nell'insulso Coda - I segni del cuore, che ha vinto l'Oscar per il Miglior Film nel 2022. Ambientato in un piccolo villaggio nella campagna francese, La famiglia Bélier racconta la storia di Paula (Louane), una ragazza che vive con la sua famiglia, in cui lei è l'unica a non essere sorda e muta. Un giorno, però, Paula scopre di avere una bella voce e di poter concorrere a un concorso di canto a Parigi, per poter studiare canto nella capitale francese. Questa scoperta, però, rischia di creare un muro tra lei e la sua famiglia, di rendere ancora più evidenti le differenze tra i vari componenti del nucleo familiare. Tra primi amori, professori pieni di carisma e lotte sindacali, il sogno di Paula dovrà affrontare numerose sfide per potersi realizzare.

Emma

Tratto dal romanzo omonimo di Jane Austen, Emma racconta la storia di Emma Woodhouse (Gwyneth Paltrow) una bella e ricca ragazza della nobiltà inglese, che si definisce un talento nel creare legami e matrimoni. Molto amata dal circolo di amici che ruota intorno alla sua famiglia, Emma decide di prendere sotto la sua ala la signorina Smith (Toni Collette) e di farla sposare col curato del luogo (Alan Cumming), creando così un matrimonio ben al di sopra delle possibilità economiche della ragazza. L'arrivo in città dell'affascinante Frank Churchill (Ewan McGregor) porterà scompiglio nella cittadina inglese, spingendo Emma a pensare a un possibile matrimonio anche per lei. Ma non tutte le cose sono proprio come sembrano, e la ricca e viziata ragazza dovrà cominciare a fare affidamento sui consigli del cognato, Mr. Knightley (Jeremy Northam). Su Prime Video è disponibile anche la versione del 2020 con Anya Taylor Joy di Emma, ma si tratta di un titolo a pagamento.

Big Fish

Big Fish è forse uno dei film più solari e colorati di Tim Burton, dove la cromia non è più il segno infame di un'omologazione coatta a una società annoiata, come avveniva ad esempio in Edward - Mani di Forbice, ma il simbolo di un animo colorato e ottimista, spensierato fino alla fine. La pellicola, che vede come protagonista Ewan McGregor è la storia di una vita: il protagonista è un uomo che, sul letto di morte, si trova a raccontare la sua straordinaria esistenza, passando per giganti, streghe ed artisti circensi. Una delle immagini più iconiche del film è quello in cui Ewan McGregor e Alison Lohman si trovano in un campo sterminato ricoperto di fiori gialli che, già da soli, bastano a far pensare alla primavera.

