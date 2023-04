Pasqua 2023, 5 film sulla vita di Gesù da vedere su Amazon Prime Video

Il cinema è un bacino che ha sempre raccolto grandi storie della tradizione per trasporle sul grande schermo e renderla fruibile per il grande pubblico. E dagli albori della sua storia, il cinema ha accolto anche storie della tradizione cristiana, proponendo film sulla vita di Gesù e su quella delle persone che gravitavano intorno al Messia, diventando protagonisti delle grandi storie legate all Pasqua. Film come La passione di Cristo, ad esempio, hanno portato sul grande schermo la letteratura biblica legata all'arresto e alla crocifissione di Cristo, unendo la tradizione alla visione di registi e sceneggiatori. Al di là dei film più famosi, come può essere ad esempio Gesù di Nazareth e Benh Hur, il catalogo di Prime Video propone pellicole incentrate su Gesù e le figure cardine della resurrezione. Film che sono perfetti per la Settimana Santa e il periodo pasquale.

Film sulla vita di Gesù disponibili su Prime Video

Ponzio Pilato

Diretto da Gian Paolo Callegari e Irving Rapper, Ponzio Pilato è un film del 1962 e si apre con Ponzio Pilato (Jean Marais) sotto processo da Caligola (Charles Borromel) per abuso di potere. Il procedimento penale è l'occasione, per Ponzio Pilato, di rivivere i momenti clou della sua carriera, compresi i disordini che dovette affrontare quando l'arrivo di Gesù creò un'onda di devozione senza pari.

La tunica

Uscito in Italia nel 1954, La Tunica è uno dei film cult legati alla tradizione della crocifissione e resurrezione. Il protagonista della vicenda è in realtà un tribuno militare, Marcello Gallio (Richard Burton), un soldato con una reputazione scandalosa per il suo atteggiamento libertino. A causa di una vendita di schiavi che offende Caligola, Marcello Gallio viene spedito a Gerusalemme per sottostare agli ordini del governatore Ponzio Pilato (Richard Boone) e decidere le sorti di tre ribelli, tra cui c'è anche Gesù Cristo, di cui Marcello aveva vinto la tunica a dadi.

Il vangelo secondo Matteo

Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini, Il vangelo secondo Matteo è un film che ripercorre la vita di Gesù, dalla nascita miracolosa fino alla morte sulla croce. Per dirigere il suo film, Pasolini scelse attori non professionisti e per comparse scelse gli abitanti locali dei luoghi in cui andava a girare. A interpretare Gesù c'è Enrique Irazoqui, un sindacalista di diciannove anni che in realtà non era giunto in Italia con il sogno di diventare attore, ma con l'aspirazione a trovare aiuto per le difficoltà del popolo spagnolo sotto Francisco Franco.

Maria Maddalena

Spesso il modo in cui il cinema ha scelto di raccontare Gesù è mostrare la sua figura attraverso lo sguardo delle persone a lui fedeli e vicini, per dare anche una prova di quel senso di devozione che il Messia sapeva ispirare. In questo senso un film imperdibile è Maria Maddalena, pellicola del 2018 diretta da Garth Davis, in cui Maria Maddalena (Rooney Mara) abbandona la sua famiglia a la città di Magdala per seguire Gesù (Joaquin Phoenix) nell'ultimo tratto di strada che lo divide da Gerusalemme, dove si compirà poi il suo destino.

Barabba

Diretto da Richard Fleischer nel 1961, Barabba è un altro film disponibile su Prime Video che racconta la figura di Gesù da un punto di vista inedito. Con un cast che include nomi del calibro di Anthony Queen e Vittorio Gassman, il film si propone di raccontare l'episodio cardine della crocifissione attraverso lo sguardo del criminale Barabba, che ottiene la grazia da Ponzio Pilato e riesce a sfuggire alla morte che afferra invece Cristo. La pellicola poi procede cronologicamente e segue la vita di Barabba, che si "reinventa" gladiatore, senza però riuscire a liberarsi dei precetti del Cristianesimo teorizzati dal Nazareno.

