5 film da vedere su Amazon Prime Video per la Festa del Papà

Il catalogo di Prime Video, la piattaforma streaming on demand di Amazon, è talmente vasto da offrire lungometraggi e contenuti adatti a ogni necessità ed ogni ricorrenza. In occasione della Festa del papà, allora, ecco cinque titoli che analizzano e affrontano il delicato tema padre-figli da vari punti di vista, che sia quello drammatico o quello della commedia, passando anche per la distopia.

La ricerca della felicità

Diretto da Gabriele Muccino, La ricerca della felicità racconta la storia vera di Chris Gardner, un uomo rimasto senza lavoro e con uno stage non pagato che si trova costretto a trovare mille modi per riuscire a sopravvivere insieme al figlio. La storia è scandita da momenti molto importanti per quel che riguarda il rapporto padre-figlio, contrassegnati tutti dalla volontà del personaggio interpretato da Will Smith di insegnare a suo figlio a non arrendersi mai e a combattere sempre per i suoi sogni e per ciò in cui crede.

Nowhere Special

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Nowhere Special è il film diretto da Uberto Pasolini che racconta la storia di John (James Norton), un uomo di trentacinque anni che ha passato la vita a prendersi cura del figlio, dopo l'abbandono da parte della madre del bambino. Di colpo, però, John scopre di essere malato e di avere solo pochi mesi di vita. L'uomo decide allora di usare questo tempo per trovare una famiglia perfetta per il figlio di tre anni, di modo da potersene andare con la certezza che il bambino starà bene, anche a dispetto della terribile situazione in cui si troverà costretto a vivere. Il film è un commovente e straziante ritratto di paternità ispirato a una storia vera.

Warrior

Diretto da Gavin O'Connor, Warrior è la storia di due fratelli che si trovano a condividere lo stesso ring di arti marziali miste dopo essere stati lontani per anni. Il primo (Tom Hardy) è un disertore di guerra, il secondo (Joel Edgerton) è un professore di fisica. I due non hanno in comune solo la passione e il talento per lo scontro fisico, ma condividono anche la figura di un genitore (Nick Nolte) che sta cercando di ricostruire un rapporto dopo tanti, troppi anni passati attaccato al collo delle bottiglie. Molto toccante è soprattutto il rapporto tra il personaggio di Tom Hardy e quello di Nick Nolte, costruito proprio su due uomini distrutti che stanno cercando di tenersi insieme, in qualche modo.

The Road

Tratto dal romanzo La Strada di Cormac McCarthy, The Road è un racconto distopico e post-apocalittico incentrato su un uomo (Viggo Mortensen) che viaggia insieme al figlio in una realtà dove l'umanità è ridotta all'osso a seguito di una qualche misteriosa catastrofe che ha decimato la popolazione. I pochi sopravvissuti che ancora si aggirano in questo mondo grigio e tetro sono selvaggi, creature ridotte ai propri istinti primordiali dal disperato bisogno di sopravvivere dove non c'è più vita. Il protagonista del film dovrà dunque non solo proteggere il figlio da uomini pronti e dediti al cannibalismo, ma anche prepararlo ad affrontare un futuro dove lui non ci sarà più.

Indiana Jones e l'ultima crociata

Il personaggio di Indiana Jones è senza dubbio uno dei più famosi tra quelli interpretati da Harrison Ford nel corso della sua lunga carriera cinematografica. In questo terzo episodio della saga il professore/archeologo dovrà partire alla ricerca del Sacro Graal, cercando di trovarlo prima che siano i nazisti a metterci le mani sopra. In questa avventura sarà aiutato dal padre (Sean Connery), grande studioso del Graal nonché grande critico nei confronti del figlio. Forse è proprio per vincere la stima di suo padre che Indiana Jones si lascerà convincere a svolgere una missione che potrebbe addirittura costargli la vita.

