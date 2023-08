Oggi è la Giornata mondiale del cane: ecco 7 film da vedere per forza

Oggi, 26 agosto, è la Giornata mondiale del cane: tutte le attenzioni sono rivolte ai nostri amici a quattro zampe, compagni fedeli di mille avventure. Siamo alla diciannovesima edizione di questa ricorrenza, nata nel 2004 negli Stati Uniti come festa nazionale su idea di Colleen Paige, esperta di animali domestici nonchè scrittrice. La statunitense ha scelto questa data non a caso: il 26 agosto adottò il suo primo cane. Dalla terra a stelle e strisce la celebrazione si è diffusa a livello internazionale e l'Italia non è da meno. Un appuntamento importante anche per dedicare un momento di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, particolarmente delicato in estate. Per festeggiare gli amici, vi proponiamo 7 film da guardare tutti insieme in famiglia: tra risate e lacrime, lo spettacolo è assicurato.

Torna a casa, Lassie (1943)

“Torna a casa, Lassie” di Fred McLeod Wilcox è uno dei classici più amati in tutto il mondo. Tratto dall’omonimo romanzo di successo firmato da Eric Knight, il film racconta il commovente legame tra il giovane Joe e il suo cane, una femmina di pastore scozzese. Un grande trionfo al botteghino, seguito da altri sei film e tre serie tv. Nel 2005 e nel 2020 sono stati realizzati due remake, ma l’originale non lo batte nessuno.

La carica dei cento e uno (1961)

Un altro grande classico per la Giornata mondiale del cane è “La carica dei cento e uno” di Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Adattamento del romanzo “La carica dei 101” di Dodie Smith, il film d’animazione targato Disney è in grado di unire grandi e piccini. In questo caso merita una chance il remake in live-action “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” del 1996, con Glenn Close nei panni di Crudelia De Mon.

Quattro bassotti per un danese (1966)

Un ottimo film di intrattenimento per le famiglie, la classica commedia degli equivoci con protagonisti gli amici a quattro zampe. “Quattro bassotti per un danese” è un’opera leggera, con poche pretese ma in grado di regalare grandi risate grazie alle ottime interpretazioni dei protagonisti: il gigante maldestro Brutus e i quattro scatenati “cani salsiccia” conquisteranno il vostro cuore.

Beethoven (1992)

Nell’elenco dei film ideali per la Giornata mondiale del cane non può mancare “Beethoven” di Brian Levant. Un cucciolo di San Bernardo chiamato come il celebre compositore tedesco finisce in casa Newton, lontano dalle grinfie dei ladri che volevano utilizzarlo come cavia. Una commedia divertente adatta a tutta la famiglia, riflettori accesi sul meraviglioso Chris, cagnolone addestrato dal celebre istruttore Karl Miller.

Io & Marley (2008)

Owen Wilson, Jennifer Aniston e un labrador irresistibile. Questi gli ingredienti di “Io & Marley” di David Frankel. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di John Grogan, il film racconta come un amico a quattro zampe possa cambiare la vita di due persone, ponendo l’accento sul grande legame che si può sviluppare tra uomo e cane.

Hachiko – Il tuo migliore amico (2009)

Amicizia con la “a” maiuscola. Basato sulla storia vera del cane giapponese Hachikō e sul film giapponese del 1987 Hachikō Monogatari, “Hachiko – Il tuo migliore amico” racconta la storia di un akita inu che diventa il migliore amico del musicista pendolare Parker Wilson, interpretato da Richard Gere. Preparate i fazzoletti.

Belle & Sebastien (2013)

La lista dei film da vedere per la Giornata mondiale del cane non può non concludersi con “Belle & Sebastien” di Nicolas Vanier, tratto dai romanzi di Cecile Aubry. L’opera, prima di una trilogia, racconta la storia del piccolo orfano Sebastien e della sua amicizia con un cane da montagna dei Pirenei. Da segnalare i due sequel " Belle & Sebastien - L'avventura continua" del 2015 e "Belle & Sebastien - Amici per sempre" del 2018.