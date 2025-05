Morto Greg Cannon, iconico truccatore da Oscar di Dracula e Mrs Doubtfire

Greg Cannom

Si è spento all'età di 73 anni Greg Cannom, leggenda del trucco cinematografico e degli effetti speciali, noto per aver trasformato attori in film iconici come Dracula, Mrs. Doubtfire, Il curioso caso di Benjamin Button e Vice - L’uomo nell’ombra. A darne notizia è stato Rick Baker, suo mentore e collega di lunga data, che lo ha ricordato con un commosso messaggio sui social: " Il suo lavoro verrà ricordato ben oltre la sua scomparsa ".

Affetto da gravi problemi di salute, Cannom negli ultimi anni aveva affrontato una lunga battaglia contro un’infezione da stafilococco e il diabete. Nel 2023, era stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo a sostenere le ingenti spese mediche, dopo che le complicazioni avevano portato all’amputazione di una gamba.

Chi era il truccatore

Nel corso della sua carriera, Greg Cannom si è aggiudicato numerosi premi per il miglior trucco, realizzando trasformazioni memorabili entrate nella storia del cinema. Tra queste, spiccano la figura del Dracula gotico interpretato da Gary Oldman nel film del 1992, il travestimento femminile di Robin Williams in Mrs. Doubtfire (1993), l’impressionante processo di invecchiamento di Brad Pitt ne Il curioso caso di Benjamin Button (2008), e la sorprendente metamorfosi di Christian Bale in Dick Cheney per Vice - L’uomo nell’ombra (2018).

Eppure, il suo impatto sull’industria cinematografica va ben oltre questi riconoscimenti. Considerato un vero e proprio alchimista dell’invecchiamento sul grande schermo, Cannom ha saputo "manipolare il tempo" con maestria attraverso il trucco e le protesi. Celebri sono le sue trasformazioni su Russell Crowe in A Beautiful Mind, su Kevin Pollak in FBI – Protezione testimoni 2 e ancora su Robin Williams in L’uomo bicentenario, dove il trucco non era solo strumento tecnico, ma mezzo narrativo capace di trasmettere profondità emotiva.

La sua grande passione

La passione per questo mestiere arrivò dopo essere stato folgorato dalla visione de L'esorcista (1973) e dal magistrale lavoro di Dick Smith sul personaggio interpretato da Max Von Sydow. Dopo aver completato i suoi studi al Cypress College, intraprese il suo percorso professionale collaborando con Rick Baker all’inizio degli anni ’80. Da lì in poi, la sua carriera è stata costellata di titoli diventati veri e propri cult, come Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, Ragazzi perduti, Capitan America, Il pozzo e il pendolo, Batman , Il ritorno, Hoffa – Santo o mafioso?, Hannibal e Alien 3. Nel corso della sua vita artistica, Cannom ha ricevuto dieci nomination agli Oscar, spesso lavorando fianco a fianco con maestri del settore come Michèle Burke, Matthew W. Mungle, Ve Neill, Yolanda Toussieng, Kate Biscoe e Patricia Dehaney.

L'oscar

Nel 2005 l’Academy riconobbe il suo ingegno premiandolo con un Oscar per il merito tecnico, conferito a lui e a Wesley Wofford per l’invenzione di un innovativo silicone modificato, rivoluzionario per il trucco prostetico sul set. Quattordici anni dopo, nel 2019, arrivò un altro importante tributo: il Lifetime Achievement Award del Make-Up Artists and Hair Stylists Guild, un’onorificenza che ne sancì il ruolo di riferimento assoluto nel campo.

Nel corso della sua carriera, Cannom ha prestato il suo talento a sette pellicole nominate come Miglior Film agli Oscar, tra cui Titanic e A Beautiful Mind, entrambe vincitrici della prestigiosa statuetta.