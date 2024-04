Addio a Margaret Lee, l'attrice "sosia" di Marilyn Monroe al fianco di Franco e Ciccio

È morta all'età di 80 anni a Gloucester in Inghilterra, l’attrice Margaret Lee, pseudonimo di Margaret Gwendolyn Box. L'attrice nota per aver interpretato molti dei film del duo comico Franco e Ciccio e di Johnny Dorelli, è scomparsa il 23 aprile, ma solo oggi il figlio Roberto Malerba, produttore cinematografico a Los Angeles, ne ha dato notizia.

La sua carriera

Nata a Wolverhampton, in Inghilterra il 4 agosto 1943, Margaret Lee ha avuto fin da piccola la passione per la recitazione. Si formò alla Italia Conti Academy of Theatre Arts di Londra, diplomandosi nel 1960. Da lì si trasferì poi in Italia a Roma per cominciare la carriera di attrice. Il primo film girato a Cinecittà nel 1962, ora diventato un cult: Maciste contro i mostri, in cui era Moah la protagonista femminile. L'anno dopo nel 1963 girò anche il seguito, Sansone contro i pirati.

La donna delle commedie

Il successo arrivò però con le commedie popolari, grazie ad una fisicità e al look che la faceva somigliare a Marilyn Monroe. Numerosi furono i film che la video protagonista soprattutto insieme al duo comico Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che ne fecero quasi la loro musa. I due pericoli pubblici, Due mattacchioni al Moulin Rouge, Un mostro e mezzo, Io uccido, tu uccidi, I due sergenti del generale Custer, Franco, Ciccio e le vedove allegre, sono solo alcuni dei titoli che interpretò che la portò a diventare soprattutto in Italia una star di prim'ordine.

Una Bond Girl mancata

Proprio quella sua fisicità prorompente la mise in gioco per ottenere la parte di Tatiana Romanova la bond girl del film Agente 007, dalla Russia con amore, non gli riuscì, continuando poi la carriera alternando alle commedie film di spionaggio in cui spesso interpretava ruoli sexy. Tra le numerose pellicole che girò negli anni '60 da ricordare Agente 077 dall'Oriente con furore" (1965) di Sergio Grieco, La tigre profumata alla dinamite (1965) di Claude Chabrol, Il ladro della Gioconda (1965) di Michel Deville, New York chiama Superdrago (1966) di Giorgio Ferroni, Se tutte le donne del mondo... (Operazione Paradiso) (1966) di Henry Levin e Arduino Maiuri (1966), Il più grande colpo del secolo (1967) di Jean Delannoy e Dick Smart 2.007 (1967) di Franco Prosperi (1967).

Negli anni '70 la sua carriera mutò notevolmente arrivando ad interpretare anche thriller violenti come La bestia uccide a sangue freddo (1971) di Fernando Di Leo. Altri film di quel periodo sono Le belve (1971) di Giovanni Grimaldi, Donne sopra, femmine sotto (1971), di Boro Drašković, La sensualità è... un attimo di vita (1974) di Dante Maraccini, Gli assassini sono nostri ospiti (1974) di Vincenzo Rigo (1974).

L'addio all'Italia

Fu a metà degli anni '70 che la Lee decise di lasciare l'Italia tornando in Inghilterra. Solo nel '91 tornò per un piccolo ruolo nella commedia di Dino Risi Sesso e volentieri del 1982. Sul set incontrò nuovamente Johnny Dorelli con cui aveva lavorato spesso in passato. Il film però non le regalò un nuovo successo e dopo aver girato Stangata napoletana di Vittorio Caprioli nel 1983 decise di trasferirsi poi negli Stati Uniti.

La vita privata

Ha avuto due figli: Roberto Malerba, nato dal matrimonio con il suo press-agent e marito e Damian Anderson, nato dal suo legame con il musicista Kim Brown, entrambi impegnati come produttori in campo cinematografico.

Nel 1985 si era risposata con