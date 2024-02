Addio a Mark Gustafson, co-regista del film "Pinocchio" insieme a Guillermo del Toro

" Un pilastro dell'animazione in stop motion, un vero artista. Un uomo compassionevole, sensibile e mordentemente spiritoso. Una leggenda e un amico che ispirava e dava speranza a tutte le persone intorno a lui " con queste parole il grande regista Guillermo del Toro ha annunciato la scomparsa di Mark Gustafson, poi comunicata tramite il quotidiano online The Oregonian, anche lui regista e vincitore di un Oscar proprio per per il film Pinocchio. È morto giovedì 1 febbraio all'età di 64 anni a causa di un infarto.

La sua carriera

Era iniziata negli anni '80, quando era stato assunto come assistente personale presso i Will Vinton Studios. Successivamente è stato animatore e co-autore dello speciale Meet the Raisins!, che ha dato la vita alla serie The Californian Raisin Show. Tra i suoi progetti più famosi c'è stato Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson un altro film in stop-motion candidato all'Oscar. E ancora A Claymation Easter che gli fece conquistare un Primetime Emmy come Miglior Progetto Animato per la tv, e The PJs. con Eddie Murphy e nello speciale televisivo Meet the Raisins, con gli iconici California Raisins.

Il suo intero lavoro è racchiuso nello speciale televisivo del 1987 Claymation Christmas Celebration. Negli ultimi mesi stava sviluppando una serie animata intitolata Milepost 88 con ShadowMachine, la casa di produzione co-fondata dai produttori di Pinocchio di Guillermo del Toro Alex Bulkley e Corey Campodonico, che aveva annunciato poco dopo la cerimonia degli Oscar.

Il ricordo di Guillermo del Toro

" Lascia dietro di sé un’eredità titanica di animazione che parte dalle origini della claymation e che ha plasmato la carriera e l’arte di tantissimi animatori. Lascia dietro di sé amici, colleghi e una filmografia storica. Preghiere e pensieri vanno alla sua amata moglie Jennifer " aggiungendo: " lo ammiravo prima ancora di conoscerlo. Avere la possibilità di condividere del tempo e dello spazio con lui, tra alti e bassi, è stato fantastico. E lo sarà sempre ".