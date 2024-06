Addio a Rosalina Neri, la Marylin Monroe italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spenta all’età di 96 anni Rosalina Neri. L’attrice e cantante, nota ai più come la Marylin italiana, è morta nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno, nella sua casa milanese a seguito di una breve malattia.

La carriera di Rosalina Neri

Classe ’27, Rosalina Neri nasce ad Arcistate, nel cuore di Milano, il 12 novembre. Il successo arriva a metà degli anni cinquanta quando, grazie alla somiglianza con Marylin Monroe, vince un concorso internazionale come sua sosia, battendo anche l’attrice Diana Dors. Poi, Rosalina – quasi per uno strano scherza del destino - incontrò davvero Marylin, una mattina all’alba e per caso, quando viveva a New York, insieme al suo compagno, l’impresario direttore d’orchestra jazz Jack Hilton.

Il suo esordio in tv arriva a fianco del grande Marcello Mastroianni, nella trasmissione Invito al sorriso; tuttavia, viene estromessa a causa di una scollatura profonda e troppo “audace”. Così, si trasferisce a Londra, diventando la protagonista del Rosalina Neri Show. Una volta rientrata in Italia, la sua carriera è a teatro. L’incontro con Giorgio Strehler, infatti, le ha permesso di prendere parte a spettacoli come La grande magia di Eduardo, L’anima buona di Sezuan di Brecht, Il campiello di Goldoni. Una carriera ricchissima che vanta un grande curriculum tra Renato Rascel, il cinema e la Scala, dove ha partecipato anche alla Beggar's Opera di Britten diretta da Pippo Crivelli e The Flood di Stravinskij con la regia di Peter Ustinov.

Nel 2020, il ritorno al grande schermo nel film di Pietro Castellitto, I predatori che rimane la sua ultima apparizione al cinema. “Negli anni ’50 se volevi fare del cinema dovevi per forza stare a Roma”, aveva raccontato in un’intervista rilasciata a Io Donna. Poi, aveva proseguito: “E a me non è mai piaciuta. Inoltre, amavo di più stare in teatro. Ero molto amica però di alcuni registi. Fellini, per esempio, anche se non mi ha mai proposto un ruolo nonostante rientrassi nei suoi canoni estetici”.

Il ricordo di Gerry Scotti e il cordoglio del sindaco Fontana

Dal 1999 al 2004, Rosalina Neri ha fatto parte della celebre sitcom Finalmente Soli in cui interpretava la suocera di Gerry Scotti. Il conduttore, attraverso un post condiviso su Instagram, l’ha ricordata così: “Addio Rosalina, donna magnifica, attrice completa, amica vera. Ho imparato tanto da te”.

Anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha voluto esprimere la vicinanza della Regione ai familiari dell’attrice: “Ho conosciuto personalmente Rosalina Neri, artista capace di interpretare ruoli differenti nel cinema e nel teatro, sempre con uno stile