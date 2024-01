Addio a Tisa Farrow, sorella dell'attrice Mia. Aveva 72 anni

È morta nel sonno giovedì 10 gennaio a Rutland, nel Vermont, Tisa Farrow, attrice statunitense e sorella della famosa Mia. Aveva 72 anni. A darne notizia proprio la sorella con un post molto commovente sul suo profilo Instagram: " Se esiste un Paradiso, senza dubbio la mia bellissima sorella Tisa vi sarà accolta. Era la migliore di noi - ha scritto Mia - non ho mai incontrato una persona più generosa e amorevole. Amava la vita e non si lamentava mai. Mai. È stata un'infermiera per 27 anni, una sorella meravigliosa per Steffi, Prudence e me, una madre devota per Jason, morto in Iraq, Bridget e il piccolo nipote Kylor. Le luci della sua vita. È morta inaspettatamente ieri mattina. Apparentemente nel sonno. È un momento difficile per tutti noi che la ammiriamo e la amiamo così profondamente ".

La carriera

Tisa era nata a Los Angeles il 22 luglio 1951, con il nome di Theresa Magdalena Farrow dall'attrice Maureen O'Sullivan e dal regista John Farrow ed era la più piccola di sette fratelli. Aveva debuttato sul grande schermo nel 1970 in Homer, dove interpretava la fidanzata di uno studente liceale turbato dalla guerra del Vietnam. Da lì in poi tante sono state le pellicole che l'hanno vista protagonista, come La corsa della lepre attraverso i campi del 1972, Qualcuno lo chiama amore del 1973 e Una Magnum Special per Tony Saitta del 1976 per la regia di Alberto De Martino.

Gli anni '80

Dagli anni '70 agli '80 recitò in 15 pellicole tra cui anche horror italiani come Zombie 2 diretto da Lucio Fulci, Antropophagus del 1980 di Joe D'Amato e L'ultimo cacciatore sempre nel 1980 diretto da Antinio Margheriti. Il suo ruolo più importante fu quello in Rapsodia di un killer, dello scrittore e regista James Toback, sempre del 1980, anno particolarmente produttivo per la sua carriera, dove intepretava una donna che ha una storia d'amore perversa con un solitario disturbato Harvey Keitel.

In seguito, ha interpretato un'infermiera nel thriller Rebus per un assassino e nel '79 ottenne una piccola parte nel film di Woody Allen, Manhattan, che l'anno dopo iniziò una relazione con sua sorella Mia. Tisa si era poi dedicata alla carriera di infermiera, era sposata con con il produttore Terry Deane, da cui ha avuto un figlio, Jason, soldato dell'esercito americano morto in Iraq nel 2018.