Aggrappati agli assi di Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci si lecca le ferite, in attesa, giovedì, delle uscite «forti» di questo Natale 2024, come Mufasa: Il Re Leone (foto) anche se qualche film è stato programmato per il 23 dicembre, come il cinepanettone Cortina Express. Per non parlare del prossimo 1° gennaio, con ben sette nuove uscite, una più interessante dell'altra. Questo ultimo fine settimana, intanto, si è segnalato, soprattutto, per il flop di Kraven il Cacciatore, peggior esordio dello «Spider-Verse Sony» con 11 milioni di dollari raccolti negli Usa (è riuscito nell'impresa di far peggio di Madame Web), che impallidiscono considerando gli oltre 110 milioni di budget. Del resto, che i supereroi stiano andando al ribasso, sul grande schermo, da qualche anno, non è notizia di oggi; da noi, Kraven ha debuttato al terzo posto, con 551.733 euro. L'unica altra nuova uscita, presente in top ten, è il micidiale (per bruttezza) Me contro Te: Cattivissimi a Natale, che ha esordito, secondo, con 672.324 euro, ma facendo decisamente peggio del precedente Me contro Te: Operazione Spie che, nel primo week-end, debuttò con 985.840 euro. A livello generale, il botteghino paga, rispetto a sette giorni fa, quasi il 30% in meno di incassi.

E sui canali a pagamento? Impazza, su Netflix, il riuscito action Carry-On, mentre su Prime Video comanda il natalizio Uno Rosso. Su Apple Tv+, premiato Fly me to the Moon e su Disney+ va ancora forte Mamma ho perso l'aereo.