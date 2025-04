Aladdin diventa un horror: quello che sappiamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dimenticate le notti d'Oriente del film d'animazione Disney del 1992 e la dolce storia d'amore costruita sulle note della canzone Il mondo è tuo. La storia dello straccione Aladdin che, con l'aiuto del Genio della lampada, si finge un principe per poter sposare l'amata principessa Jasmine, sta per prendere una svolta tutta horror. Dopo quanto già accaduto con fiabe come Pinocchio e Winnie the Pooh, ora anche Aladdin avrà una sua versione del terrore, pronta a spaventare gli spettatori di tutto il mondo, con un nuovo film che promette di usare lo spavento per parlare degli alti e bassi della vita e anche dei rischi che si celano dietro le cose che vogliamo, quasi in un recupero del vecchio monitoo secondo cui si deve fare attenzione a ciò che si desidera. Nella Hollywood sempre più appassionata di remake di grandi classici, sembra che ci sia una buona fetta di mercato destinata alle varianti horror dei film d'animazione e delle storie per bambini.



Come riporta Deadline, infatti, è stato appena annunciato l'inizio della lavorazione di un film horror intitolato Aladdin - The Monkey's Paw (che significa letteralmente "la zampa della scimmia"), in cui Aladdin, un moderno londinese, eredita un'antica zampa di scimmia che, secondo la leggenda, avrebbe il potere di realizzare tutti i desideri di chi la possiede. Solo in un secondo momento, però, il protagonista scopre che ogni desiderio esaudito richiede un prezzo terribile e straziante, ricalcando la legge della magia, secondo la quale la magia richiede sempre un prezzo per far sì che l'equilibrio venga mantenuto. I desideri che Aladdin esprime, infatti, arrivano con una maledizione che colpisce tutte le persone vicine a lui, tutti coloro che il ragazzo ama o a cui è affezionato.

Il protagonista, così, si vedrà costretto a fronteggiare le conseguenze dei suoi desideri, mentre un male sempre più crudele e profondo si affaccia ad ogni desiderio per essere nutrito. Le riprese del film dovrebbero iniziare il prossimo mese, principalmente nel Regno Unito e, nello specifico, a Londra. La regia sarà affidata a Bradley Stryker, che parteciperà al progetto anche come parte del cast artistico e che si è fatto un nome grazie al film horror Terrifier 3, che fece scalpore perché alcuni spettatori si sono sentiti male al cinema durante la visione in sala.

Il produttore del film, Charley McDougall ha spiegato che "abbiamo sempre voluto esplorare l'horror attraverso una lente del tutto personale. Non solo per quanto riguarda lo spavento, ma anche per il costo umano dei desideri.

"film così divertente",

Questa storia ci sta infestando i pensieri già da un po', ed è ora di farla uscire." Secondo il regista, invece, la versione horror di Aladdin promette di essere uncapace di miscelare l'intrattenimento a un racconto più apertamente diabolico.