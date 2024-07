Da Alberto Sordi alle commedie romantiche: i film da non perdere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sapete cosa guardare stasera in tv? Il palinsesto della prima serata di questo mercoledì 10 luglio è in realtà fitto di pellicole che possono andare incontro al gusto di qualsiasi spettatore: dai classici del cinema italiano alle commedie romantiche, passando anche per film dal forte timbro biografico. Ecco allora una piccola guida tv per scoprire quali sono i film imperdibili oggi in televisione.

Cosa vedere stasera in tv

Dove vai in vacanza?

Il primo film che vi consigliamo di recuperare questa sera è un vero e proprio classico dell'estate italiana, Dove vai in vacanza? Uscito nel 1978 il film vede come protagonisti indiscussi Alberto Sordi nei panni di Remo e Anna Longhi in quelli di sua moglie Augusta. Proprietari di un banco di frutta a Roma, la coppia si lascia persuadere dai figli a fare una vacanza piena di cultura, che passa attraverso luoghi "intellettuali" del panorama italiano. Questo, unito a una dieta ferrea, spinge i due coniugi a "ribellarsi" al piano dei figli. Ma le cose sono destinate ad andare in modo del tutto inaspettato. Appuntamento alle 21.07 su Cine34.

Crazy & Rich

Per gli appassionati di commedie romantiche, stasera in tv va in onda Crazy & Rich, disponibile alle 21.22 su Canale 5. La storia è quella di una coppia di ragazzi molto affiatati e innamorati, che veleggiano verso il proverbiale lieto fine. Quando lui, però, decide di presentare alla sua compagna la propria famiglia, in Cina, lei non può immaginare che l'uomo di cui è innamorata è ricco, erede di un impero di alberghi e figlio di una donna che ha le idee ben precise su come deve essere la donna che il suo "bambino" dovrà sposare.

Amori e altri rimedi

Tratto da un libro di memoir da cui prende però le distanze, Amori e altri rimedi è il film disponibile alle 21.05 su La5. La storia è quella di un rappresentante farmaceutico per la pfizer (Jake Gyllenhall) che durante i suoi giri, tra cliniche e ospedali, conosce e si innamora di una splendida ragazza (Anne Hathaway), che però è affetta dal morbo di Parkinson e la cui vita non è affatto semplice come quella dei suoi coetanei. Riuscirà l'amore a superare anche questo scoglio?

Gli occhi di Tammy Faye

Stasera in tv c'è anche Gli occhi di Tammy Faye, in onda alle 21.10 su Rai Movie. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film vede come protagonista una straordinaria Jessica Chastain nei panni della (vera) Tammy Faye, una ragazza timorata di Dio che dopo aver conosciuto e sposato Jim Bakker (Andrew Garfield), inizia con lui una carriera da predicatrice, arrivando anche al successo televisivo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Quando però cominciano ad emergere scandali sessuali, uso di droghe e alcol e problemi finanziari, l'impero comincia a mostrare le proprie fragilità.

Era mio padre

L'ultimo film che vi consigliamo stasera in tv va in onda, in realtà, in seconda serata. Si tratta di Era mio padre, disponibile alle 22.45 su La7. Tra le ultime interpretazioni di Paul Newman, il film segue la vita tutto sommato tranquilla di Michael "Mike" Sullivan (Tom Hanks), braccio destro di un boss malavitoso.

Quando però Mike viene messo in mezzo dal figlio del boss, Connor (), la sua famiglia viene decimata e solo lui e suo figlio Michael Jr. riescono a salvarsi. Sarà l'inizio di una vera e propria epopea per avere salva la vita e dimostrare la propria innocenza.