Un Almodóvar da luci e ombre

Il botteghino vola, trascinato da Oceania 2, più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo, dei quali 13,4 milioni (di euro) nella sola Italia. Infatti, nel fine settimana appena concluso, nella casse dei cinema sono entrati 8.898.470 euro, meglio dell'analogo week-end dello scorso anno (7.727.225 euro), anche se non sufficienti per colmare il gap sul totale annuale, rispetto al 2023 (siamo ancora sotto di circa 10 milioni). Tante le nuove uscite, a partire da La stanza accanto (voto 6) di Almodóvar (foto), vincitore a Venezia, secondo con 747.581 euro. Il tema dell'eutanasia (una malata di tumore compra una pillola per morire, assistita dall'amica), con due splendidi interpreti (Moore e Swinton), delude, però, per sceneggiatura e confezione, appesantito da un eccesso di citazionismo. Da registrare, al settimo posto, l'ottima performance del film-concerto Francesco Guccini: Fra la via Emilia e il West (voto 7), qui nella versione restaurata dell'evento bolognese del 21/6/84, che in sala ha raccolto 311.276 euro.

Decima piazza, invece, per Criature (voto 6,5), con Marco D'Amore, storia di un educatore che, con la scuola, vuole riscattare i nuovi giovani criminali; parte lento, ma che bel finale. Ci copiano, male, gli americani, con Ops! È già Natale (voto 5 e 93.615 euro), remake del nostro già dimenticabile Improvvisamente Natale, qui con De Vito (male) nei panni del nonno, che furono di Abatantuono.