"Dissi no a Brando e Delon". Tutti gli amori di Claudia Cardinale

Icona indiscussa del cinema italiano e internazionale, scomparsa all’età di 87 anni, Claudia Cardinale ha sempre vissuto una vita fuori dagli schemi. Attrice di rara bellezza e talento, è stata anche una donna capace di scegliere con determinazione il proprio destino, sia sul piano professionale che personale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Claudia si è raccontata con una sincerità che ha sorpreso molti, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale, fatta di amori reali, rifiuti celebri e voci infondate.

Nata in Tunisia, Claudia ha sempre sentito forte il legame con l’Italia, nonostante abbia vissuto a lungo anche in Francia. Nel raccontare la sua infanzia e la sua formazione culturale, ha spiegato di parlare più francese che italiano, ma di sentirsi profondamente italiana, un’eredità che ha voluto onorare anche in tutte le scelte della sua vita. In questo quadro si inserisce anche la sua vita amorosa, che ha visto al centro personaggi famosi e momenti di grande complessità.

Le storie vere e quelle "inventate"

Una delle prime cose che Claudia ha voluto chiarire riguarda la lunga serie di pettegolezzi e supposizioni che per decenni hanno accompagnato il suo nome. In particolare, ha smentito categoricamente ogni relazione con Jacques Chirac, ex presidente francese: " Sono solo dicerie ", ha detto, raccontando che l’ex presidente le aveva persino scritto una lettera in cui si diceva " lusingato" ma niente di più. Questo episodio, insieme al suo sostegno pubblico alla campagna elettorale di Chirac, ha alimentato le speculazioni, ma l’attrice ha sempre mantenuto la distanza da queste storie, ribadendo con fermezza che non c’è mai stato nessun coinvolgimento sentimentale.

Le grandi stelle del cinema

Claudia ha avuto invece veri incontri con grandi stelle del cinema mondiale. Su Marlon Brando, ha detto di averlo incontrato solo brevemente, ma di averlo sempre considerato un idolo. Con Alain Delon, invece, la storia è stata di amicizia duratura e profonda, nata sul set de Il Gattopardo, film che ha segnato la sua carriera. Ha raccontato di come Delon sia stato un compagno di set e di vita, con cui ha condiviso un legame speciale. Con altri grandi nomi, come Sean Connery e John Wayne, Claudia ha ricordi carichi di affetto e ammirazione. Da John Wayne ha ricevuto un dono semplice ma toccante: una sedia personalizzata da utilizzare sul set, un gesto che lei ha ricordato con grande tenerezza come simbolo di protezione verso una giovane attrice in un mondo di giganti.

Il grande amore con Squitieri

Un capitolo importante della sua vita sentimentale è stato quello con Pasquale Squitieri, regista italiano conosciuto sul set de I Guappi. La loro relazione è stata intensa ma Claudia ha sempre voluto mantenere la propria indipendenza, scegliendo di non sposarsi per poter preservare la sua libertà personale, una scelta coraggiosa in un’epoca in cui le donne erano spesso legate a ruoli più tradizionali. Il fatto che la loro figlia si chiami Claudia, proprio il nome che lei avrebbe avuto da sposata, è un simbolo di quanto quell’amore sia stato significativo, anche se non “ufficializzato” con il matrimonio.

Tra le storie più delicate e profonde della sua vita c’è sicuramente quella legata a suo figlio Patrick, nato da una dolorosa esperienza di violenza quando Claudia aveva solo sedici anni. Per anni Patrick è stato presentato come suo fratello minore, una scelta fatta per proteggere l’immagine pubblica e per preservare la serenità del ragazzo. Solo in seguito, in un’intervista a Enzo Biagi, Claudia trovò il coraggio di raccontare la verità: " Il coraggio viene fuori quando è necessario ", disse. Ammette ora di aver fatto un errore a non dirlo prima, ma spiega che all’epoca non aveva la forza necessaria. Questo episodio racconta molto della forza interiore di Claudia, una donna che ha saputo convivere con un passato doloroso senza mai lasciarsi abbattere.

Una donna libera

La sua vita sentimentale, dunque, è stata fatta di passioni, amicizie profonde e scelte di grande autonomia, in un mondo spesso dominato da uomini e da dinamiche di potere. Claudia ha sempre difeso la sua libertà e ha scelto di vivere ogni relazione con rispetto e sincerità, senza mai scendere a compromessi con se stessa.

Nel raccontare i suoi amori, Claudia ha anche parlato dei rifiuti a grandi attori come Marlon Brando e Alain Delon, spiegando che spesso era lei a scegliere e a dire “no”, confermando un’immagine di donna che non si lasciava incastrare né dal fascino né dalla celebrità. Ha anche rivelato come alcuni attori famosi, come Marcello Mastroianni, si siano innamorati di lei, ma lei abbia mantenuto sempre un atteggiamento di rispetto e distanza, preferendo l’amicizia.

Il grande coraggio

Claudia Cardinale ha voluto lasciare un messaggio chiaro: la sua vita, fatta di successi ma anche di difficoltà, è stata sempre vissuta con coraggio, passione e autenticità. Le sue relazioni non sono mai state semplicemente gossip, ma parte integrante di una vita ricca e complessa, di una donna che ha saputo costruire la propria storia personale con dignità e onestà.

L'attrice rimarrà così non solo

un simbolo di bellezza ecinematografico, ma anche un esempio di, capace di affrontare con eleganza le sfide della vita privata, senza mai rinunciare a se stessa.