Ana De Armas, chi è l'attrice che ha una presunta storia con Tom Cruise

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ormai settimane che sul web spopola la notizia che Tom Cruise avrebbe una nuova relazione sentimentale e la protagonista delle attenzioni dell'attore sarebbe la collega Ana De Armas. I primi pettegolezzi sulla possibile coppia sono emersi già lo scorso febbraio, quando i due sono stati fotografati a San Valentino, mentre cenavano insieme. Successivamente, però, le occasioni per i due di passare del tempo insieme sono cresciute esponenzialmente. Come racconta Page Six, i due sono stati immortalati insieme in diverse occasioni. Una delle uscite più "cinematografiche" è stata quella avvenuta il 29 aprile, quando i due hanno fatto un viaggio in elicottero, con Tom Cruise alla guida del mezzo, prima di festeggiare il trentasettesimo compleanno dell'attrice, nata il 30 aprile 1988. Come riporta Elle, una fonte avrebbe asserito che i due stanno passando tanto tempo insieme per parlare di progetti e collaborazioni lavorative da fare insieme, ma secondo un'altra fonte rimasta anonima, Tom Cruise sarebbe estremamente affascinato dall'attrice e starebbe cercando di conquistarla in ogni modo. Ma chi è Ana De Armas?

Nata a l'Avana e cresciuta a Santa Cruz del Norte, Ana De Armas ha passato l'infanzia senza possibilità di accedere a Internet, il che l'ha fatta crescere in un ambiente chiuso a tutto ciò che esisteva fuori da Cuba. Da sempre appassionata di recitazione, ebbe i primi ruoli nel suo paese natale, prima di attirare l'attenzione di un agente spagnolo. Proprio in Spagna, dopo essersi trasferita a Madrid, ha recitato a lungo nella serie tv El Internado, ma ben presto quel ruolo di successo ha cominciato ad andarle stretto, perché si stava trasformando in una sorta di gabbia che le faceva pervenire solo ruoli di adolescente. Per questo decise di essere eliminata dallo show alla penultima stagione e di trasferirsi a New York per imparare l'inglese. Dopo essere tornata in Spagna per avere l'occasione di lavorare, si prese una pausa dalla recitazione per poter studiare e, quando l'ansia di non riuscire a realizzare il suo sogno si è fatta pressante, ha deciso di ricominciare da zero a Los Angeles.

Il primo grande ruolo arriva nel 2017, quando il regista Denis Villeneuve la vuole nel sequel di Blade Runner, Blade Runner 2049, dove recita al fianco di Ryan Gosling. Il mondo di Hollywood le si spalanca con Knives Out - Cena con delitto, dove condivide il set con delle leggende del grande schermo come Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e Christopher Plummer. Da allora Ana de Armas non si è più fermata. Ha preso parte a No time to die, il capitolo di 007 diretto da Cary Fukunaga, e nel 2022 recita al fianco di Ben Affleck in Acque Profonde, intessendo una relazione sentimentale di circa un anno con il collega. Il 2022 è senza dubbio il suo anno: ritrova Ryan Gosling in The Gray Man e, soprattutto, partecipa per la prima volta alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove presenta Blonde, il film di Andrew Dominik dove interpreta Marilyn Monroe. Il film non ha ottenuto il successo sperato - è stato anche eletto peggior film dell'anno - ma l'interpretazione di Ana de Armas è stata applaudita più o meno universalmente.

Al momento, l'attrice è impegnata con la promozione del suo ultimo film,, che rappresenta lo spinoff della saga di successo. Un film incentrato sull'azione e sugli stunt, argomento quest'ultimo che è sempre molto caro a Tom Cruise, che non si è mai tirato indietro davanti alle sfide e alle scene più pericolose.