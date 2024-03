Animali fantastici, Fuga per la vittoria e gli altri film stasera in tv

Ascolta ora: "Animali fantastici, Fuga per la vittoria e gli altri film stasera in tv"

Nel giorno del Venerdì Santo che apre al weekend di Pasqua sono tanti i lungometraggi messi a disposizione dai principali canali del digitale terrestre. Inoltre i film disponibili stasera in tv sono anche diversificati, in modo da andare incontro ai gusti di un pubblico ampio e altrettanto variegato.

Cosa c'è stasera in tv?

Animali fantastici e i crimini di Grindelwald

Continua l'appuntamento settimanale con la saga spinoff di Harry Potter con Animali Fantastici, che stasera torna con il secondo capitolo, I crimini di Grindelwald. Nel film si vede il mondo magico sottomettersi alla minaccia rappresentata dal futuro mago oscuro Grindelwald (interpretato da Johnny Depp, che dopo questo film accolse la richiesta della Warner Bros di dare le dimissioni). A New York il potere e il consenso di Grindelwald stanno crescendo sempre di più, mentre Newt Scamander (Eddie Redmayne) farà di tutto per fermare l'ascesa del male, che potrebbe avere ripercussioni anche sulle persone a lui care. Con questo secondo capitolo, comunque, la saga di Animali Fantastici e dove trovarli ha mostrato numerose lacune e problemi, che hanno poi portato la saga al fallimento e ancora oggi è ferma in stand-by. L'appuntamento col film, comunque, è alle 21.22 su Italia 1.

Jungle Cruise

Per gli amanti delle commedie d'avventura, invece, alle 21.20 su Rai 2, va in onda Jungle Cruise. La storia si concentra su Frank (Dwayne Johnson), capitano di un piccolo battello che naviga nei pressi della giungla amazzonica. Coraggioso e ironico, Frank accetta la proposta di Lily (Emily Blunt) di accompagnarla fino al cuore della giungla, dove la leggenda narra che vi sia un albero della vita capace di debellare molte malattie. Ad accompagnare la scienziata inglese c'è anche suo fratello (Jack Whitehall), che sarà al suo fianco mentre il battello affronta i pericoli della natura inesplorata, ma anche la minaccia rappresentata da una spedizione tedesca che vuole trovare l'albero della vita e usarla per i propri scopi. Nel cast del film c'è anche Paul Giamatti, recentemente candidato agli Oscar per la sua interpretazione di The Holdovers.

Fuga per la vittoria

Grande e amatissimo classico novecentesco della settima arte, Fuga per la vittoria è il film che va in onda questa sera alle 21.13 su Iris. La storia è quella di John Colby (Michael Caine), un ex calciatore di successo ora chiuso in un campo di prigionia tedesco. Il suo talento e la sua storia, però, incuriosiscono il maggiore Von Steiner (Max Von Sydow), a sua volta ex calciatore, che propone al prigioniero di mettere su una squadra di calcio per poter affrontare un'amichevole. Il protagonista mette così insieme una squadra, di cui fa parte anche il canadese Hatch (Sylvester Stallone), che però vuole utilizzare l'amichevole che si svolgerà a Parigi per evadere dal campo durante l'intervallo. Ma l'onore spingerà i calciatori a prendere una decisione diversa.

Miss Detective

I consigli sui film disponibili stasera in tv si chiudono con la commedia brillante Miss Detective, che va in onda questa sera alle 21.22 su La5. Protagonista è l'attrice Sandra Bullock che interpreta un agente dell'FBI problematica e dall'atteggiamento "da maschiaccio" che è costretta a intrufolarsi nel concorso di bellezza di Miss America per sventare un attentato terroristico che potrebbe mettere a repentaglio la vita di moltissime persone.

Aiutata dal "guru" dei concorsi di bellezza (), la protagonista dovrà fare di tutto per sventare la minaccia e dimostrare ai suoi superiori il proprio valore.