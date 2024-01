Da "Arma Letale" a "Il bambino col pigiama a righe": cosa vedere stasera in tv

Il lunedì è sempre uno dei giorni più difficili della settimana, dal momento che ci si lascia il weekend alle spalle e si ricomincia la quotidianità lavorativa. Per questo è sempre positivo avere qualcosa che aiuti ad arrivare a sera, come il pensiero di un bel film da vedere alla fine della giornata. Nonostante il lunedì sia un giorno che i palinsesti televisivi dedicano soprattutto a programmi e talk show, non mancano pellicole che potrebbero solleticare la curiosità di chi è alla ricerca di qualcosa da vedere stasera in tv.

Stasera in tv: i titoli da non perdere

Arma letale

Diretto da Richard Donner e diventato un cult della settima arte, Arma letale è il primo film della tetralogia omonima che va in onda questa sera alle 21.04 su TwentySeven. La pellicola segue le vicende del sergente Murtaugh (Danny Glover), che è prossimo alla pensione e non vede l'ora di poter dedicare più tempo alla sua famiglia. Il veterano delle forze dell'ordine, però, viene presto affiancato da Martin Riggs (Mel Gibson), una mina impazzita che, dopo la morte della moglie, non riesce a gestire il lutto: un'arma letale che può distruggere l'equilibrio delle forze di Los Angeles. Nonostante l'inizio della collaborazione non parta sotto la provebiale buona stella, i due troveranno il modo di coesistere e cominceranno a indagare sulla vendita di droga e sul narcotraffico che sta mietendo non poche vittime.

Il bambino col pigiama a righe

Nella settimana in cui si celebra la Giornata della Memoria per le vittime della Shoah non mancano mai nei palinsesti dei film "a tema", che hanno l'ambizione di raccontare storie vere o, comunque, di mostrare il lato più terribile delle persecuzioni naziste. Il bambino col pigiama a righe racconta la storia di un bambino, figlio di un ufficiale nazista, che si trasferisce nei pressi di un campo di concentramento. Qui fa amicizia con un suo coetaneo, che indossa la canonica "divisa" a strisce dei deportati: ma per i bambini non c'è alcuna differenza e finiscono col diventare amici, al punto da volersi scambiare posto, fino a un tragico e ineluttabile epilogo. Il film, tratto dall'omonimo romanzo, è disponibile stasera in tv alle 21.20 su Cielo.

Il grande cuore di Clara

In onda questa sera alle 21.20 su La5, Il grande cuore di Clara è un film di genere melodrammatico che ha sancito l'inizio della carriera di Neil Patrick Harris, che i più conoscono per la sua interpretazione di Barney nella serie How I met your mother (conosciuta anche col titolo ...E alla fine arriva mamma). La storia ruota intorno a una domestica giamaicana (Whoppi Goldberg), dal passato tragico e doloroso, che inizia un lavoro da governante in una ricca famiglia di Baltimora, occupandosi soprattutto del figlio. Il bambino, cinico e abbandonato a se stesso, troverà nella sua "tata" di nome Clara un modello da seguire.

Senza via di scampo - La vera storia di Anna Frank

Per i nottambuli, stasera in tv c'è anche un film documentario dal titolo Senza via di scampo - La vera storia di Anna Frank, la cui messa in onda è prevista per le 23.13 su Canale 5. Il film è stato realizzato dopo che sono state rinvenute alcune lettere di Otto Frank, il padre di Anna Frank, la ragazzina che, con il suo diario, da Amsterdam è diventata quasi un simbolo dell'Olocausto. Nelle lettere si evince come Otto Frank abbia cercato in ogni modo di portare la sua famiglia fuori dai Paesi Bassi, lontana dalla deportazione e dai campi di concentramento in cui invece tutti, tranne Otto, persero la vita.