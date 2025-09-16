Arriva a Roma “Immersive Disney Animation”, un viaggio magico nel mondo dei cartoni

Dopo aver incantato milioni di spettatori in 24 città del mondo, la mostra Immersive Disney Animation arriva finalmente per la prima volta in Europa, e lo farà proprio a Roma, a partire dal 3 ottobre 2025, nella storica cornice del Teatro Eliseo in Via Nazionale.
Un successo globale pronto a incantare anche l’Italia
L’evento è organizzato da Lighthouse Immersive Studios, in collaborazione con i Walt Disney Animation Studios. Roma sarà la 25ª città ad accogliere questa straordinaria esperienza artistica e tecnologica. A spiegare la scelta della Capitale è Corey Ross, fondatore di Lighthouse Immersive Studios:
“Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta per portare l’evento in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per cominciare”.
Un’esperienza davvero immersiva
La mostra fonde arte digitale, scenografie interattive e colonne sonore iconiche per offrire ai visitatori un’immersione totale nei mondi Disney. Dai grandi classici come Il Re Leone, Peter Pan e Pinocchio, ai successi più recenti come Encanto, Frozen e Zootropolis, il pubblico vivrà la magia Disney dall’interno, come mai prima d’ora.
Un team creativo di altissimo livello
Il progetto è firmato da J. Miles Dale, premio Oscar per La forma dell’acqua, che guida il team creativo. “L’esperienza immersiva permette al pubblico di entrare in contatto con i personaggi in modo emotivamente nuovo e potente”, ha dichiarato Dale.
Al suo fianco, la storica Dorothy McKim, producer Disney candidata all’Oscar per Tutti in scena! e attiva negli studios da oltre 40 anni, ha definito la mostra:“Una delle più grandi gioie della mia carriera”.
Tecnologia, emozione e scenografie sorprendenti
A rendere unica Immersive Disney Animation sarà anche il contributo di David Korins, scenografo di Broadway e vincitore di un Emmy Award. L’esperienza includerà:
- Proiezioni a 360° di altissima qualità
- Pavimenti interattivi sensibili al movimento
- Braccialetti luminosi sincronizzati con musica e animazioni
- Effetti speciali con milioni di bolle, firmati dal team Gazillion Bubbles
Un viaggio attraverso la magia Disney
“Immagina diattraversare Zootropolis con Judy Hopps, nuotare con Ariel, volare con Aladdin o scoprire la Casita di Mirabel Madrigal, è qui che ti porta Immersive Disney Animation”, ha dichiarato Corey Ross. Per biglietti e info