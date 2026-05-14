“Gli auguriamo la pace”: grave lutto per Sharon Stone

“Gli auguriamo la pace”: sono queste le parole che l’attrice Sharon Stone ha affidato al suo profilo Instagram per annunciare ai suoi quattro milioni di followers la morte del fratello maggiore, Michael Stone. L’attrice di Basic Instinct e che abbiamo ritrovato nella terza stagione di Euphoria, ha infatti pubblicato una foto del fratello sul social network, accompagnandola da una didascalia che recita: “Mike Stone, mio fratello maggiore, se ne è andato a seguito di una lunga malattia”. Un messaggio diretto, secco, che sembra non lasciare spazio alle emozioni che Sharon Stone evidentemente vuole affrontare nella sfera del privato, senza darla in pasto ai fan. Fan che, tuttavia, non hanno esitato nel mostrare il proprio cordoglio e la propria vicinanza all’attrice in questo momento di dolore.

Michael Stone, che se ne è andato all’età di 74 anni, era anche lui un attore e, sebbene non abbia mai raggiunto le vette toccate dalla sorella, ha continuato a lavorare nel corso degli anni, alternando i ruoli cinematografici a quelli televisivi. Il debutto sul grande schermo avvenne nel 1990, nel film Aspettando la notte. Cinque anni dopo, invece, avrebbe condiviso il set proprio con Sharon Stone, apparendo nel film western Pronti a Morire, film diretto da Sam Raimi che vedeva un cast eccezionale: dal compianto Gene Hackman a un giovanissimo Leonardo DiCaprio. Ha preso parte anche ad episodi di serie famose come CSI: Miami e la soap opera Beautiful. L’ultimo lavoro risale al 2022: si tratta di Destinos Opostos, pellicola che non è stata particolarmente apprezzata dalla critica.

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Michael era il maggiore dei quattro fratelli Stone ed è il secondo ad andarsene. Nel 2023, infatti, Sharon Stone aveva già perso Patrick Stone, la cui morte è arrivata a causa di un infarto. Una perdita ancora più dolorosa perché aveva seguito quella del figlio neonato dello stesso Patrick, morto nel 2022 a causa di una gravissima insufficienza multiorgano.