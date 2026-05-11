Hantavirus, se ne parlava già un anno fa: fu la causa della morte della moglie di Gene Hackman

Per anni l’ hantavirus è rimasto confinato alle cronache mediche e ai rapporti sanitari, conosciuto soprattutto dagli esperti di malattie infettive e associato a casi rari legati al contatto con roditori selvatici. Oggi però questo virus è improvvisamente tornato al centro dell’attenzione mondiale dopo il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, dove diversi passeggeri si sono ammalati e tre persone sono morte. Ma già oltre un anno fa l’hantavirus aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo a causa della tragedia che aveva colpito Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa. La vicenda aveva trasformato la morte privata in un caso mediatico internazionale, riportando sotto i riflettori una malattia poco conosciuta ma potenzialmente letale.

Il caso Gene Hackman e Betsy Arakawa

Nel febbraio 2025 Gene Hackman, leggenda del cinema americano e premio Oscar, e la moglie Betsy Arakawa furono trovati morti nella loro villa di Santa Fe, nel New Mexico. L’attore aveva 95 anni, mentre la moglie ne aveva 65. Secondo quanto emerso dalle successive indagini medico-legali, Betsy Arakawa sarebbe morta l’11 febbraio 2025 a causa di una sindrome polmonare da hantavirus, una grave infezione respiratoria provocata dal virus trasmesso dai roditori infetti. Per Hackman, invece, i medici parlarono di morte naturale legata a un’insufficienza cardiaca aggravata dall’Alzheimer in stato avanzato. La scoperta dei corpi, avvenuta diversi giorni dopo il decesso, aveva colpito profondamente l’opinione pubblica. Le immagini diffuse dalle bodycam della polizia mostrarono ambienti in disordine, stanze isolate e condizioni di forte degrado all’interno della proprietà della coppia.

La presenza dei roditori nella villa

Uno degli elementi che più colpì gli investigatori fu la presenza diffusa di roditori all’interno della proprietà di Santa Fe. Le analisi ambientali successive rilevarono infatti escrementi, nidi e numerose tracce di topi in garage, dependance e capannoni. Secondo gli esperti sanitari, proprio quell’ambiente avrebbe favorito la diffusione dell’hantavirus. Gli specialisti spiegano che il contagio avviene generalmente attraverso il contatto con urina, saliva o feci di roditori infetti. In alcuni casi basta respirare particelle contaminate presenti nell’aria, soprattutto in ambienti chiusi e poco ventilati. La coppia viveva inoltre in condizioni di forte isolamento, un elemento che potrebbe aver contribuito a rendere più difficile accorgersi tempestivamente dell’infezione e intervenire in tempo.

Il nuovo focolaio sulla nave da crociera

A più di un anno da quella tragedia, l’hantavirus è tornato nuovamente al centro dell’attenzione internazionale per il focolaio individuato sulla nave da crociera MV Hondius, impegnata in una traversata nell’Oceano Atlantico. Secondo quanto riferito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbero stati registrati otto casi collegati alla nave: cinque confermati e tre sospetti. Tre persone che avevano viaggiato a bordo sarebbero morte dopo aver contratto il virus. Gli esperti stanno ora cercando di capire con precisione come sia avvenuta la trasmissione del contagio all’interno dell’imbarcazione.

Come si trasmette l’hantavirus

Gli hantavirus sono un gruppo di virus che infettano naturalmente alcune specie di roditori. Normalmente il contagio all’uomo avviene attraverso il contatto con materiali contaminati dagli animali infetti. La trasmissione da persona a persona è considerata molto rara. Tuttavia, nel caso del focolaio sulla MV Hondius, l’OMS non esclude che possa esserci stata anche una diffusione tra esseri umani. Secondo gli specialisti, i sintomi iniziali possono ricordare quelli di una normale influenza, febbre, dolori muscolari, stanchezza e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi può svilupparsi rapidamente una sindrome polmonare severa, che può risultare fatale.

Un virus raro ma molto pericoloso

Nonostante i casi restino relativamente limitati rispetto ad altre malattie infettive, l’hantavirus continua a preoccupare gli esperti per la sua elevata pericolosità e per la difficoltà di diagnosi nelle fasi iniziali. La morte di Betsy Arakawa prima e il nuovo focolaio sulla nave da crociera ora hanno riacceso l’attenzione su un’infezione che fino a poco tempo fa era quasi sconosciuta al grande pubblico.