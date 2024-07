Basic Instinct, Sharon Stone ricrea la famosa scena dopo 32 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia del cinema è costellata da film che sono entrati nell'immaginario collettivo e hanno finito col diventare dei veri e propri cult, imprescindibili per chiunque si dica appassionato della settima arte. Allo stesso modo ci sono lungometraggi che sono diventati famosi e indimenticabili grazie a una scena specifica, che è entrata nel patrimonio culturale condiviso. È il caso, ad esempio, del film Basic Instinct, film del 1992, che è stato reso immortale dalla famosa scena dell'interrogatorio in cui una sempre bellissima Sharon Stone accavalla le gambe con fare provocante per distrarre il suo "nemico", facendo sì che la macchina da presa "registrasse" le sue parti intime.

Negli anni successivi all'uscita del film di Paul Verhoeven, Sharon Stone è tornata a parlare del film e di questa scena nella specifico, asserendo di come l'avessero convinta a togliersi la biancheria intima con l'inganno, e di come la sua carriera sia stata in qualche modo scandita da diverse molestie sessuali. L'accusa dell'inganno è stata rigettata dal regista stesso, che ha affermato che Sharon Stone sapesse perfettamente quello che stava facendo, soprattutto perché il suo personaggio si ispirava a una donna che il regista aveva conosciuto in passato. Verhoeven, che ha detto anche che la scena era già scritta nella sceneggiatura iniziale, ha chiuso la faccenda dicendo che probabilmente si trattava di un caso in cui i ricordi, semplicemente, non combaciavano. Ovunque sia la verità, però, la scena di Basic Instict è una delle più famose - se non la più famosa in assoluto - tra quelle realizzate da Sharon Stone. E anche se in diverse occasioni l'attrice ha detto di essere stanca di parlare sempre di questo film, è stata lei a richiamare l'attenzione con un post Instagram che non lascia spazio ad alcun dubbio.

L'attrice, infatti, ha postato sul suo account ufficiale una foto in cui indossa un completo intimo e tacchi a spillo e se ne sta seduta su una sedia di pelliccia con la stessa posa della scena dell'interrogatorio del film di 32 anni fa. Seppure non bastassero questi elementi a sottolineare come lo scatto sia un omaggio o comunque un riferimento a Basic Instinct, ad eliminare ogni dubbio ci pensa la didascalia che accompagna lo scatto. Sharon Stone, infatti, ha scritto: "basically...yours", espressione che si traduce con un "basicamente vostra" e che gioca proprio sulla parola basically, avverbio inglese che deriva dalla parola basic, che fa parte del titolo del film di Verhoeven.

I commenti all'immagine si dividono tra chi applaude alla bellezza di Sharon Stone, che non ha paura di mostrare il proprio corpo nonostante l'età sia ancora un tabù in quel di Hollywood, e tra chi invece invita l'attrice a non "abbassarsi a certe dinamiche" e si domanda che bisogno ci fosse di pubblicare uno scatto di questo tipo.