Beverly Hills Cop compie 40 anni. Sapevate che Eddie Murphy non beveva caffè?

Era il 5 dicembre 1984 quando Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills fece il suo debutto al cinema, regalando al pubblico uno dei ruoli più iconici tra quelli interpretati da Eddie Murphy. Primo capitolo di una saga cinematografica, Beverly Hills Cop, che quest'anno spegne 40 candeline, racconta la storia di Axel Foley (Murphy), un poliziotto estremamente dotato che, tuttavia, fa rispettare la legge con metodi alquanto sopra le righe. La sua quotidianità viene scossa quando l'uomo assiste quasi impotente alla morte dell'amico Michael, impegnato con affari forse troppo più grandi di lui. Proprio a causa del forte legame con la vittima, Axel non viene scelto per seguire il caso dell'omicidio dell'amico e l'ispettore Todd (Gilbert R. Hill) affida le indagini a un'altra squadra. A quel punto Axel chiede di poter usufruire di alcuni giorni di vacanza, per superare il trauma. In realtà la sua intenzione è quella di andare in California e mettersi sulle tracce di coloro che hanno incontrato Michael e che potrebbero avere delle risposte ale domande che affollano la mente di Axel. Per il poliziotto sarà l'inizio di una corsa a ostacoli verso una verità che qualcuno sta cercando di tenere nascosta.

Diretto da Martin Brest, Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills è diventato un film di culto, un lungometraggio che rientra senza sforzo tra le pellicole cardine degli anni Ottanta, che hanno saputo creare un vero e proprio standard cinematografico. Questo successo si deve senza dubbio al forte carisma dell'attore protagonista, Eddie Murphy, capace di dare una grande tridimensionalità ad Axel, anche grazie a una sceneggiatura brillante e piena di ironia. Tuttavia la lavorazione non è stata semplice o divertente come sarebbe lecito aspettarsi, visto il tono del film. D'altra parte il regista John Landis, dopo Il principe cerca moglie, aveva sottolineato che lavorare con Murphy fosse un incubo. Non per la sua professionalità o il suo talento - mai venuti meno - ma per un indole personale che lo spingeva a comportarsi alla stregua di un divo capriccioso.

Per quanto riguarda la lavorazione di Beverly Hills Cop la proverbiale "pietra dello scandalo" furono le scene ambientate nella stazione di polizia. Durante le riprese, infatti, l'attore di Una poltrona per due era così stanco da non riuscire nemmeno a ripetere le battute che aveva studiato sul copione. Per questo, stando a quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, la troupe offrì a Eddie Murphy diverse tazze di caffé per aiutarlo a rimanere sveglio e concentrato sul lavoro. Tuttavia questa gentile offerta venne rifiutata in un primo momento, perché Eddie Murphy asserì di non voler prendere nessuna "droga". Dal momento che il caffé contiene una sostanza eccitante e che dà dipendenza come la caffeina, l'attore lo mise sullo stesso piano di altre sostanze stupefacenti ben più pericolose. Quando però la situazione divenne insostenibile, tanto per lui quanto per il cast tecnico che doveva fermarsi ogni volta che Eddie Murphy sbagliava qualcosa, l'attore acconsentì a prendere dei piccoli sorsi di caffé.

Poiché il suo corpo non era abituato alla bibita né agli ingredienti che la componevano, dopo aver preso il caffé non solo Eddie Murphy riuscì a rimanere sveglio, ma accumulò abbastanza energia da improvvisare un monologo sui "super-poliziotti", diventato poi una delle scene preferite del film da parte del pubblico.