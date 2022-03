Caos sul set de Il principe cerca moglie: "Era un co...". E il regista attacca Eddie Murphy

Il principe cerca moglie è il film che andrà in onda questa sera alle 21.01 sul nuovo canale 27. Il film ha riunito il regista John Landis con l'attore Eddie Murphy: i due avevano infatti già lavorato insieme nel film cult Una poltrona per due. Tuttavia la lavorazione di Il principe cerca moglie non fu affatto tutta rose e fiori.

Il principe cerca moglie, la trama

Hakeem (Eddie Murphy) è un principe africano, destinato a diventare il prossimo re di Zamunda. Abituato a essere servito e riverito in ogni circostanza, Hakeem ha avuto una vita decisamente facile. Ma quando viene preparato il suo matrimonio combinato con una donna con la quale non riesce a vedere un futuro, Hakeem rifiuta e convince il padre a permettergli di fare una sorta di "viaggio studio" in America e, più precisamente, nella città di New York. In compagnia dell'amico e consigliere Semmi (Arsenio Hall), Hakeem prende un appartamento nel Queens, ingannato dal nome. Scopre così di essere atterrato in un quartiere povero e dalla reputazione dubbia.

Ma l'entusiasmo di Hakeem per il suo viaggio è tale che non impiega molto tempo ad ambientarsi e a scendere a compromessi con la sua nuova vita, al punto di trovarsi un lavoro presso McDowell, un ristorante a conduzione familiare dove lavora anche la bella Lisa McDowell (Shari Headley), per cui Hakeem ha subito perso la testa. Nonostante le bugie che è costretto a raccontarle e la presenza di un fidanzato snob e antipatico, Hakeem farà di tutto per realizzare il suo sogno d'amore.

Il rapporto tumultuoso tra Eddie Murphy e John Landis

Il principe cerca moglie è uno dei film più iconici di tutta la carriera di Eddie Murphy, diventato un cult insieme ad altri lavori come Una poltrona per due o Il principe delle donne. Inoltre nella pellicola di John Landis, Eddie Murphy prova per la prima volta l'ebbrezza di interpretare più personaggi, grazie all'uso di trucco e protesi. Un modus operandi che raggiungerà il suo apice soprattutto nella duologia dedicata a Il professore matto. Ma nonostante tutto questo, Il principe cerca moglie - di cui è uscito un sequel su Amazon Prime Video, Il principe cerca figlio - è diventato famoso anche per i difficili rapporti tra il regista John Landis e il protagonista, Eddie Murphy.

Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, i rapporti tra i due erano arrivati talmente tanto ai ferri corti che Eddie Murphy giurò che non avrebbe mai più lavorato con John Landis. E anche se, col passare del tempo, i due trovarono il modo per collaborare ancora, la lavorazione di Il principe cerca moglie è rimasta una ferita aperta, una macchia scura nel rapporto professionale tra i due. E dire che all'inizio la collaborazione tra i due artisti, per Il principe cerca moglie, era nata sotto il segno di una forte amicizia. John Landis, infatti, non era visto di buon occhio in quel di Hollywood. Questo perché, secondo IMDB, aveva dovuto subire un'accusa per omicidio colposo a seguito di un incidente sul set di Ai confini della realtà nel 1983, in cui persero la vita tre persone. John Landis riuscì a uscire dai suoi guai legali, ma nel corso della sua carriera ha spesso dichiarato di sentirsi ancora tormentato dal ricordo dell'incidente.

In un'intervista con Playboy riportata da IMDB, Eddie Muprhy ha detto: "Sapevo che aveva speso molti dei suoi soldi per il processo. Andai alla Paramount e dissi che volevo Landis. Loro avevano delle riserve, la sua carriera poteva essere finita. Ma dissi: 'Userò Landis'. Mi piaceva. L'ho fatto assumere io alla Paramount". Nonostante queste premesse, tuttavia, la lavorazione del film procedette con alcuni scontri tra il regista e il protagonista. Una diatriba che, anni dopo, è stata ricordata dallo stesso John Landis. In un'intervista con Collider risalente al 2005 - quasi vent'anni dopo l'uscita del film - John Landis parlò di Eddie Muprhy in termini non proprio idilliaci.