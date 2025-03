Biancaneve, l'attore di Brontolo attacca la Disney: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

A una settimana esatta dall'uscita internazionale nelle sale cinematografiche, le polemiche intorno al live action di Biancaneve non accennano a fermarsi. Il nuovo lungometraggio di casa Disney - che punta a rimodernare il classico del 1937 - sembra dunque sempre più proiettato verso un flop clamoroso, incapace di rientrare dei 230 milioni di dollari investiti, a cui si devono aggiungere anche quelli spesi per il marketing. Ed è proprio il marketing e più in generale la promozione che continua ad essere nell'occhio del ciclone. Terrorizzati dalla possibilità di incorrere in polemiche anti-woke e pro-Palestina, i leader di casa Disney hanno scelto di ridimensionare la promozione internazionale e di blindare l'anteprima mondiale che si terrà domani a Los Angeles. Ed è stata proprio questa scelta a far storcere il naso a uno degli attori del cast.

Come scrive il New York Post, infatti, l'attore Martin Klebba - che doppia il personaggio di Brontolo e che aveva già preso parte al film Biancaneve con Julia Roberts e Lily Collins - non ha avuto problemi a definirsi deluso dalla decisione della Disney di annullare pressoché tutte le attività stampa e il tappeto rosso che un film con un tale budget dovrebbe garantire. Nello specifico l'attore, che i più ricordano forse per la sua partecipazione alla trilogia di Pirati dei Caraibi, ha detto: "Siamo arrivati al punto in cui le persone hanno lavorato molto duramente su questo progetto, in cui il regista Marc Webb è da quattro anni che cerca di mettere insieme il tutto insieme ai produttori e alla Disney e ora, solo perché un paio di persone hanno opinioni che non tutti condividono, dobbiamo alterare la parte divertente di fare un film, che sono proprio le premiere."

Nonostante abbia aggiunto di comprendere la motivazione alla base della scelta della Disney di annullare gran parte degli eventi intorno all'uscita di Biancaneve, Martin Klebba ha però sottolineato di essere "veramente deluso" e di essere "un po' abbacchiato perché davvero non vedevo l'ora di fare il red carpet". La Disney, infatti, ha preso la decisione di annullare il tappeto rosso di Los Angeles, annullando anche la presenza di giornalisti e content creator che avrebbero potuto intervistare il cast. Per Martin Klebba probabilmente si tratta di un'occasione mancata per poter parlare anche delle difficoltà che riscontra ancora oggi nel trovare dei ruoli al cinema, visto il suo aspetto, e questo a dispetto del fatto che il cinema e Hollywood nello specifico facciano di tutto per dimostrare il proprio essere progressista e inclusivo.

Tutte queste polemiche che continuano a rincorrersi, comunque, corrono il rischio di affossare ancora di più Biancaneve, che si preannuncia come un possibile flop di stagione. Secondo la nuova proiezione sugli incassi riportata dal Daily Mail, Biancaneve nel suo weekend d'apertura non andrà oltre i cinquanta milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada.

Un risultato estremamente basso se si tiene conto che gli altri live action hanno ottenuto incassi molto più alti: il controverso La sirenetta ha guadagnato più di 95 milioni di dollari, mentre Il re leone ben 191 milioni.