"The Blues Brothers" e gli altri film disponibili stasera in tv

Ascolta ora: ""The Blues Brothers" e gli altri film disponibili stasera in tv"

Dai film cult degli anni Ottanta del secolo scorso, alle "nuove" commedie romantiche, ecco quali sono i lungometraggi disponibili stasera in tv che valgono il tempo di una visione.

I film da vedere stasera in tv

The Blues Brothers

Vero e proprio cult della settima arte, The Blues Brothers è il film diretto da John Landis nel 1980 che viene trasmesso stasera in tv alle 21.05 su TwentySeven. Joliet (John Belushi) e Elwood (Dan Aykroyd) sono due fratelli che finalmente si riuniscono dopo che il primo è uscito di prigione. In visita presso l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, i due scoprono che la struttura versa in condizioni economiche disastrose, che potrebbero sancirne la fine. I fratelli, allora, su consiglio del reverendo Cleophus James (James Brown), decidono di rimettere insieme la loro vecchia band musicale, rendendosi però al contempo un bersaglio per tutti coloro che hanno ancora dei conti in sospeso.

Safe House - Nessuno è al sicuro

Appuntamento alle 21.12 su Italia 1 con il film action dal titolo Safe House - Nessuno è al sicuro. La storia segue le vicende di un giovane agente della CIA (interpretato da Ryan Reynolds) che ha l'incarico di sorvergliare una safe house in Sudafrica. La sua vita monotona che non riesce a soddisfarlo cambia quando la sua strada si intreccia a quella di Tobin Frost (Denzel Washington), ex agente della CIA e ora criminale con un bersaglio sulla schiena. Quando, infatti, la safe house viene presa di mira da coloro che vogliono la testa di Tobin, l'agente e il criminale si troveranno a dover fare squadra comune.

Larry Crowne - L'amore all'improvviso

Per gli amanti delle commedie romantiche e dei film incentrati quasi interamente sulle storie d'amore, alle 21.25 su La5 va in onda Larry Crowne - L'amore all'improvviso. Protagonista della vicenda è il Larry che dà il titolo all'opera e che è interpretato da Tom Hanks: un uomo che ha perso il suo lavoro come commesso e che invece di abbattersi ha scelto di tornare al college e provare a reinventarsi. Ed è qui che si prende una cotta per la sua insegnante (Julia Roberts), che nel frattempo sta vivendo la crisi del suo matrimonio, con un marito (Bryan Cranston) che percepisce sempre più mediocre.

Il texano dagli occhi di ghiaccio

Per finire, stasera in tv viene trasmesso anche il western diretto da Clint Eastwood e intitolato Il texano dagli occhi di ghiaccio. Ambientato nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della Guerra di Secessione, il film in onda alle 21.12 su Iris segue le vicende di un veterano di guerra (Clint Eastwood) che assiste impotente al massacro della sua famiglia e della sua ritrovata serenità. Senza una casa e senza altre ambizioni da soddisfare se non quella della vendetta, l'uomo si unisce a una banda inaspettata e comincia a dare la caccia ai nordisti e a tutti coloro che hanno distrutto la sua vita.