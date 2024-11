Cancellato un film con Brad Pitt e George Clooney: cosa sta succedendo?

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la passata edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è stato presentato il film Wolfs - Lupi solitari, che vedeva come protagonisti i due divi di Hollywood Brad Pitt e George Clooney. Diretto da Jon Watts, il lungometraggio raccontava la storia di due uomini che, per lavoro, ripuliscono scene del crimine. I due, abituati a lavorare da soli, si trovano a dover collaborare per uno strano caso dai risvolti inaspettati, riportando a galla anche vecchi rancori tra di loro. Durante la presentazione ufficiale al Festival di Venezia, nella sezione Fuori Concorso, Wolfs - Lupi solitari è stato accolto con favore sia dal pubblico che dalla critica, che ha applaudito questo buddy movie incentrato sull'amicizia maschile tra due personaggi spiritosi e sopra le righe. La pellicola è stata prodotta da Apple e in breve tempo è diventato uno dei titoli più visti tra quelli prodotti dal colosso dell'informatica e dell'intrattenimento e diffusi su Apple TV+, al punto che non ha sorpreso nessuno la notizia che si stava già parlando di un sequel.

Stando a quello che si legge su Deadline, però, il sequel è stato cancellato, per volere dello stesso Jon Watts. Alla base dello scontento del regista ci sarebbe il cambiamento di strategia distributiva messa in campo da Apple. Stando a quanto riportato da Watts, infatti, Apple all'inizio aveva intenzione di distribuire Wolfs in modo tradizionale e, quindi, attraverso le sale cinematografiche. Idea che poi è cambiata in favore di una distribuzione sulla piattaforma in streaming. Jon Watts ha spiegato: " Ho mostrato ad Apple la versione finale di Wolfs all'inizio dell'anno. Loro erano davvero entusiasti e mi hanno subito commissionato per scrivere un sequel. Ma il loro cambiamento dell'ultimo minuto, passando dalla distribuzione cinematografica promessa a un'uscita in streaming per me è stata una sorpresa totale, che è stata fatta senza alcuna spiegazione o conversazione. Non mi era stato nemmeno detto fino a poco meno di una settimana prima che lo annunciassero al mondo."

Messo in chiaro questo punto, Jon Watts ha continuato asserendo che "rimasi scioccato e gli ho chiesto di non includermi nella notizia che stessi scrivendo un sequel. Loro hanno ignorato la mia richiesta e lo hanno annunciato comunque nei loro comunicati stampa, sembra per creare una spinta positiva al loro servizio streaming. Io non volevo parlarne perché ero orgoglioso del film che avevo fatto e non avevo intenzione di generare qualsiasi forma inutile di stampa cattiva. Ho amato lavorare con Brad e George (e Amy, Austun e Poorna e Zlatko) e lo farei di nuovo. Ma la realtà è che Apple non ha cancellato il sequel di Wolfs. Sono stato io, perché non ho più fiducia in loro come partner creativi."

In un'intervista con Collilder rilasciata in occasione della nuova serie televisiva dedicata all'universo Star Wars, Jon Watts è stato ancora più chiaro, quando ha spiegato che non sa ancora quali saranno i suoi prossimi progetti registici, aggiungendo: "non credo proprio che ci sarà un sequel di Wolfs".

Sebbene nessun rappresentante di Apple abbia ancora rilasciato commenti sulla notizia - né lo hanno fatto Brad Pitt o George Clooney - sembra proprio che, per il momento, il sequel di Wolfs sia ufficialmente cancellato.