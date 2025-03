Bridget Jones piace sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua, imperterrita, la marcia trionfale di Genovese e del suo geniale FolleMente, ancora primo in top ten, con un totale di 9.045.181 euro (dei quali, 3.733.089 euro nel solo week-end). Debutta, al secondo posto, il nuovo capitolo del franchise su Bridget Jones, ribattezzato Un amore di ragazzo. Il quarto episodio, con protagonista Renée Zellweger (foto), ha totalizzato, in quattro giorni, 850.667 euro (che diventano 957.410 euro con le anteprime), risultato positivo considerando anche la concorrenza forte della commedia di Genovese. Terza posizione, invece, per il pessimo thriller Heretic (582.209 euro), con Hugh Grant che sequestra due ragazze mormoni e gli spettatori, intontendoli di sermoni filosofici religiosi; facile prevedere, nel futuro immediato, con il passaparola, risultati meno incoraggianti. Buon esordio anche per il musicale Becoming Led Zeppelin, che, dopo il buon andamento negli Usa, è partito, da noi, al sesto posto, con 253.536 euro. Si tratta del primo film autorizzato dal gruppo e tanto basta per richiamare i molti fan della band, che possono rivivere la storia musicale, ma anche personale dei Led Zeppelin.

Solo settimo, A real pain (249.028 euro), candidato agli Oscar e vincitore con Kieran Culkin per il Miglior attore non protagonista. Chiude la classifica, come novità, il bel dramma francese, con Vincent Lindon, Noi e loro (81.299 euro).