Brody, un esordio da Oscar

Eppur si muove. Anche se il fine settimana ha premiato, nuovamente, la simpatica commedia 10 giorni con i suoi (arrivata ad un totale di 3.915.068 euro), il box office complessivo è salito, rispetto ad analogo week-end 2024, di oltre il 18%. Al risultato, ha certamente contribuito il debutto di The Brutalist (nella foto, Adrien Brody), forte delle sue 10 nomination ai prossimi Oscar, film, non a caso, favorito a fare man bassa di premi. Ebbene, la pellicola (ma tali non sono più), ha esordito al secondo posto, con 586.431 euro; dato che non deve ingannare, perché The Brutalist è penalizzato dalla sua durata di 215 minuti e, infatti, la media per schermo è di 2.618 euro. Tra le novità, si piazza quarto We live in time Tutto il tempo che abbiamo, con 540.792 euro, sorta di moderno Love Story, con malattia terminale sullo sfondo, che, fazzoletti alla mano, sta piacendo al pubblico. Solo ottavo, il deludente Fatti vedere (342.705 euro), con Matilde Gioli psicoterapeuta simil Mrs Doubtfire, commedia che, però, fa sorridere poco.

Deludente è stato il debutto di Diva Futura, che ripercorre l'ascesa del mondo del porno italiano, grazie all'agenzia di Schicchi, solo 17esimo, con 124.316 euro. Infine, FolleMente (voto 7), il riuscito nuovo titolo di Paolo Genovese, ha ottenuto, in un giorno di anteprima, 115.702 euro.