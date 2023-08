Brothers e il legame con la morte di Heath Ledger

Diretto da Jim Sheridan e uscito nel 2009, Brothers è il film che va in onda questa sera alle 23.25 su Rai Movie. Si tratta in realtà del remake del film danese Non desiderare la donna d'altri, uscito nel 2004 per la regia di Susanne Bier.

Brothers, la trama

Sam (Tobey Maguire) è un capitano dei Marines con un forte senso del dovere e dell'onore, che è stato scelto per guidare una missione pericolosa in Afghanistan. L'uomo non vorrebbe affatto abbandonare sua moglie Grace (Natalie Portman) né le sue bambine, ma sa che non può rifiutare una chiamata del corpo dei Marines. Poco prima di partire in missione, inoltre, Sam apre le porte di casa sua al fratello Tommy (Jake Gyllenhaal), che è da poco uscito di prigione dove era stato rinchiuso dopo essere stato ritenuto colpevole di una rapina a mano armata. In Afghanistan, dopo un inizio tutto sommato tranquillo, Sam cade vittima di un attentato da parte dei telebani e viene dato per morto. Grace, con il cuore pesante, è costretta ad accettare l'aiuto di Tommy e ben presto tra i due comincia a crescere una forte connessione. Solo che Sam non è morto, ma è stato rapito e torturato dai talebani, che lo hanno trasformato in un'altra persona.

Il legame con la morte di Heath Ledger