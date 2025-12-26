"Buen Camino" di Checco Zalone sbanca al botteghino: 5,6 milioni di biglietti il primo giorno

L’attesa per la nuova commedia di Checco Zalone ha regalato un Natale straordinario al cinema italiano. "Buen Camino", il suo nuovo film, ha infatti debuttato con numeri da record, facendo registrare un incasso di 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione, il 25 dicembre, e segnando una delle giornate di Natale più redditizie degli ultimi 14 anni.

I numeri di "Buen Camino"

Il film, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ha subito fatto il botto, incassando 5.671.922 euro il giorno della sua uscita. La pellicola ha saputo attirare un pubblico vasto e diversificato, con una distribuzione omogenea in tutto il paese, dal Nord al Sud, senza limitarsi alle tradizionali aree più forti per Zalone, come la sua Puglia. Questo risultato ha superato ampiamente il record precedente per il 25 dicembre, fissato a 3.045.296 euro con "Natale a New York".

Un Natale da record per il botteghino

Il 25 dicembre ha riportato il mercato cinematografico italiano a livelli che non si vedevano dal 2011. Il totale degli incassi per la giornata ha raggiunto 7.195.899 euro, un risultato che non si vedeva dal 2009, con un contributo di 78,8% da parte di "Buen Camino". A completare il podio, il film "Avatar: Fuoco e Cenere" di James Cameron, che ha incassato 868.290 euro, con un incremento del 18% rispetto a una settimana prima. Chiude il podio "Norimberga" con 231.278 euro. Per il comico pugliese, che da anni domina il botteghino delle feste natalizie, si tratta di un’altra grande vittoria.

I precedenti successi di Checco Zalone

Buen Camino non solo ha fatto il pieno di incassi, ma ha anche raggiunto un record personale per Checco Zalone in termini di quota sul mercato: il film ha occupato il 78,8% dell'incasso complessivo del 25 dicembre. Confrontando i dati con i suoi precedenti successi, il film ha superato i record di "Quo Vado?" (2016), che raggiunse una quota del 65,6%, e "Tolo Tolo" (2020), che si fermò al 75,7%. Nonostante gli incassi iniziali di "Tolo Tolo" e "Quo Vado?" fossero superiori (rispettivamente 8.887.696 euro e 7.360.192 euro), "Buen Camino" ha saputo conquistare il pubblico in maniera ancora più massiccia, confermando il suo enorme appeal.

La produzione

Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production in collaborazione con Medusa Film, MZL e Netflix.

La pellicola, che si preannuncia uno dei successi cinematografici più importanti della stagione, segna un nuovo capitolo nella carriera di Zalone, che continua ail cuore del pubblico italiano con il suo inconfondibile stile comico. Con numeri così impressionanti, "Buen Camino" ha tutte le carte in regola per restare in cima al botteghino per molte settimane, regalando agli italiani un altro grande successo natalizio al cinema.