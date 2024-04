Una bugia di troppo, Don Camillo e gli altri film stasera in tv | 13 aprile 2024

La prima serata del weekend è piena di pellicole adatte ai palati di tutti. I canali in chiaro del digitale terrestre, infatti, offrono pellicole adatte a chi ama le grandi avventure in terre vagamente esotiche, ma anche lungometraggi d'animazione che potranno irretire gli spettatori più piccolini. Ecco allora quali sono i principali film disponibili stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Troppo cattivi

Il primo film che vi consigliamo di vedere stasera in tv, magari in compagnia degli spettatori più piccoli, è quello che verrà trasmesso alle 21.24 su Italia 1: Troppo cattivi. Questo film d'animazione è incentrato su un gruppo di cinque amici che hanno la particolarità di essere anche molto cattivi: sono infatti una banda di criminali, ricercati dalle forze dell'ordine. Quando quest'ultime riescono finalmente ad acciuffare i malviventi, il loro leader, Mr. Wolf, promette a nome suo e della sua squadra che i "troppo cattivi" diventeranno bravi: in questo modo la squadra ottiene la libertà, ma c'è un piccolo dettaglio: Mr. Wolf non ha alcuna intenzione di tenere fede alla sua promessa.

Il ritorno di Don Camillo

Alle 21.30 su Rete 4 gli spettatori più nostalgici potranno vedere il film dal titolo Il ritorno di Don Camillo. In questo film del 1953, Don Camillo (Fernandel) viene trasferito in una chiesa sperduta tra i monti, che lo costringe a sentire con maggior forza la mancanza della sua parrocchia nella Bassa Padana. A farlo tornare a casa sarà l'avversario storico, il sindaco Peppone (Gino Cervi), che vuole l'aiuto del parroco per combattere contro un latifondista. Presto, però, i due si troveranno a dover fronteggiare una minaccia più ampia: quella rappresentata dal Po'.

All'inseguimento della pietra verde

Tra gli altri film che è possibile vedere stasera in tv c'è anche All'inseguimento della pietra verde, pellicola diretta da Robert Zemeckis, regista conosciuto soprattutto per aver firmato l'iconica trilogia di Ritorno al futuro. La storia è quella di una nota scrittrice che, accompagnata da un aitante avventuriero, si avventura in una giungla colombiana con lo scopo di salvare la vita alla sorella rapita e, insieme, recuperare un diamante prezioso ed estremamente importante. L'appuntamento con questo cult da vedere almeno una volta nella vita è alle 21.10 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre.

Una bugia di troppo

L'ultimo titolo di questa mini guida sui film disponibili stasera in tv si conclude con la seconda serata e, in particolare, con la commedia disponibile alle 23.10 su TwentySeven dal titolo Una bugia di troppo. Il film racconta la storia di un agente letterario (interpretato da Eddie Murphy) che mente spesso e spudoratanente per ottenere ciò che gli serve e ciò che vuole. Questo finché non cade vittima di un sortilegio che lo lega a un albero magico composto da mille foglie.

Ogni volta che l'uomo dirà una parola, una foglia cadrà dall'albero: quando questo sarà vuoto, il protagonista perderà la vita.