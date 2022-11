Cado dalle nubi: perché Checco Zalone ha scelto Polignano a Mare?

Cado dalle nubi è il film campione di incassi di Gennaro Nunziante con Checco Zalone che va in onda questa sera su Canale 5 alle 21.21. La pellicola è famosa non solo per i grandi risultati ottenuti al box-office, ma anche perché è il film con cui Checco Zalone ha romanzato la sua vita. Di fatto, in realtà, Cado dalle nubi si potrebbe descrivere anche come un film quasi biografico sulla vita e la carriera del famoso comico pugliese.

Cado dalle nubi, la trama

Arrivato in sala nel 2009, Cado dalle nubi porta sullo schermo uno stereotipo tipicamente italiano: quello dell'uomo meridionale che è costretto a lasciare il sud per cercare di ottenere qualcosa dalla sua carriera. Il protagonista Checco (Checco Zalone) è infatti un cantante neomelodico che spera di avere successo e smetterla di lavorare in una gelateria di Polignano a Mare. Quando la sua musica sembra non riuscire a portarlo da nessuna parte e persino la fidanzata lo lascia, Checco decide di agire in modo impulsivo, lasciando la Puglia e trasferendosi a Milano da suo cugino. Nella città lombarda Checco decide di partecipare a un talent show, nella speranza che la sua musica possa arrivare a quante più persone possibili. Allo stesso tempo incontra Marika (Giulia Michelini), una ragazza per la quale perde subito la testa. Peccato che Marika sia figlia di un leghista che non vede di buon occhio i meridionali. Per il cantante neomelodico, dunque, si affacciano all'orizzonte numerose sfide che lo spingeranno a considerare quali sono le vere cose importanti nella vita per avvicinarsi un po' alla felicità.

La scelta della location

Come si diceva in apertura, Cado dalle nubi è una pellicola che ha un forte valore biografico nel condividere moltissimi elementi con la vita reale di Checco Zalone e del percorso che lo hanno portato a essere uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano. Se si affronta il film da questa ottica, non sorprende affatto che una delle location scelte per Cado dalle nubi sia Polignano a Mare, lo splendido borgo pugliese che affascina tutti grazie alle sue case costruite quasi a picco sul mare. Polignano a Mare, infatti, è il luogo natale del comico e non sorprende che Zalone lo abbia voluto inserire all'interno di una storia che egli sentiva molto vicina a se stesso.

Stando, però, a quanto si legge su Cinema Fanpage c'è anche un'altra motivazione alla base della scelta della location che dà il via al film. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, Cado dalle nubi si sarebbe dovuto aprire con una ripresa sulla statua di Domenico Modugno, famosissimo cantautore italiano conosciuto in tutto il mondo, che proprio a Polignano a Mare aveva i suoi natali. Modugno, interprete del brano Nel blu dipinto di blu, non è solo uno degli artisti più prolifici e completi della storia italiana, ma è anche un vero e proprio mito per Checco Zalone. Un mito che persino il suo personaggio avrebbe potuto ereditare, dal momento che il sogno del protagonista del film è proprio quello di vivere grazie alla sua musica. Alla fine, tuttavia, Zalone desistette dall'idea di insistere sulla statua di Modugno per due motivazioni principali. La prima è che non voleva ricorrere a facili stereotipi sulla sua terra che avrebbero potuto rappresentare un'arma facile in mano ai suoi detrattori. La seconda è che, in un film in cui esiste anche la parodia di X-Factor, porre troppo l'accento su Modugno sarebbe stato in qualche modo anacronistico, magari allontanando una fetta di pubblico. Perciò quella ripresa iniziale venne scartata, ma Zalone ritenne comunque opportuno lasciare come location Polignano a Mare.