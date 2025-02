Il canale YouTube che ti racconta tutto dei film degli anni Ottanta

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo sapevate che il film horror Non aprite quella porta ormai diventato un cult fu girato con un budget minimo e gli attori non furono mai pagati dall’armata brancaleone dei primi produttori? Non solo, ma girarlo fu davvero un horror, con infiniti incidenti e ferimenti accaduti durante le riprese. È così che si facevano i film in quegli anni sperimentali e pioneristici, ma perfino quelli di successo con una grande produzione ebbero difficoltà impensabili oggi.

Vi dico questo perché il canale Youtube VNTG, creato da Daniele Carioti e con più di cinquantamila iscritti, è una droga. Il format principale, dedicato a film, serie tv e videogiochi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta è il classico “Dieci cose che non sai su…”, e i video con la voce narrante dello stesso Carioti sono montati benissimo, ritmati, pieni di foto d’epoca, durano circa dieci minuti e uno tira l’altro. Da La Cosa a Star Wars, da Ritorno al futuro al Batman di Tim Burton, Carioti sviscera le curiosità e anche tutte le difficoltà produttive che hanno avuto film di culto a cui i produttori non davano nessuna fiducia. Neppure gli attori, spesso. Come Tom Selleck, che rifiutò di fare Indiana Jones preferendogli Magnum P.I. (restando Magnum P.I. a vita, si sarà mangiato le mani e forse anche le braccia, il senno del poi non perdona).

Tra l’altro su VNTG trovate anche gli spot degli Anni Ottanta, dai Collant Golden Lady a quello dello Spray Neocid Mosche e Zanzare, li ha riversati tutti su Youtube (e immagino all’epoca li avesse tutti registrati su VHS). Un lavoro che Carioti fa per passione, con live in cui organizza vere e proprie votazioni per scegliere il video sul prossimo film. Imperdibile per tutti i malati di anni 70/90.

Il logo di Vntg, tra l’altro, lo riconoscono al volo solo coloro che hanno “la luccicanza”, quantomeno quella del cinema. È infatti uno degli esagoni di cui in Shining era formata la moquette dei corridoi dell’Overlook Hotel.