Candy Cane Lane, tutto quello che c'è da sapere sul film di Natale di Eddie Murphy

È ormai noto che la "febbre" per le festività natalizie inizi sempre con maggior anticipo rispetto al passato. I negozi sono già pieni di decorazioni e le piattaforme di streaming on demand si preparano alla distribuzione di pellicole e prodotti e tema. Ne sa qualcosa Prime Video che non solo sta già promuovendo l'uscita del film Elf Me che vede come protagonista Lillo Petrolo, ma ha anche condiviso i primi materiali sul film Buon Natale da Candy Cane Lane, che arriverà sulla piattaforma a partire dal 1 dicembre.

Di cosa parla Buon Natale da Candy Cane Lane?

Candy Cane Lane (questo il titolo originale del film) racconta la storia di un uomo che è in qualche modo ossessionato dall'idea di vincere il concorso indetto dal suo quartiere per le migliori decorazioni esterne. Il protagonista Chris, interpretato da Eddie Murphy, è disposto a tutto pur di ottenere la vittoria e questo lo spinge a creare un accordo con un'elfa di nome Pepper (interpretata da Jillian Bell). Peccato che quest'ultima dia inavvertitamente vita ai cosiddetti dodici giorni di Natale. In America con Twelve Days of Christimas si indicano i giorni che vanno dal giorno di Natale fino a quello dell'Epifania e riguardano dunque la parte finale delle festività natalizie, quando la magia comincia pian piano a sfumare, per poi riportare tutti nella normale quotidianità. L'incantesimo gettato da Pepper, naturalmente, porterà caos nelle strade del quartiere e metterà a repentaglio la serena atmosfera delle vacanze di Natale. Sarà proprio compito di Chris e della sua famiglia far in modo di annullare l'incantesimo e riportare ordine e felicità.

Il cast artistico e tecnico del film

Buon Natale da Candy Cane Lane è un'uscita interessante non solo perché si aggiunge al catalogo sempre molto ricco di film adatti alle Feste, ma soprattutto perché rappresenta la prima incursione di Eddie Murphy in un film incentrato sulle festività natalizie. Si tratta di un bel paradosso, dal momento che l'attore è protagonista di quello che, nel nostro immaginario collettivo, è il film di Natale per antonomasia, Una poltrona per due, sebbene all'origine non fosse stato prodotto e distribuito a questo scopo.

Per questa pellicola, inoltre, Eddie Murphy ritrova anche il regista Reginald Hudlin, che lo aveva già diretto nel film del 1992 Il principe delle donne. Accanto ad Eddie Murphy, infine, reciteranno la già citata Jillian Bell insieme a Tracee Ellis Ross, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, D.C. Young Fly, Danielle Pinnock, Timothy Simons, Riki Lindhome e Stephen Tobolowsky. L'appuntamento per questo film di Natale ispirato ai ricordi d'infanzia della sceneggiatrice Kelly Younger è per il 1 dicembre.