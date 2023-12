Da Batman a Mary Poppins: cosa guardare stasera in tv

Quali sono i film da vedere stasera in tv? Come accade sempre durante il periodo delle festività natalizie, i palinsesti sono pieni di offerte cinematografiche molto variegate, capaci di accontentare i gusti di spettatori molto diversi tra loro: dai più piccoli che hanno bisogno di magia, a quelli più adulti che invece sperano sempre di imbattersi in grandi storie. Ecco quali sono le pellicole che, oggi, sono assolutamente da non perdere.

Cosa guardare stasera in tv

Il cavaliere oscuro

Secondo capitolo della trilogia dedicata da Christopher Nolan al personaggio di Batman, Il cavaliere oscuro ritrova il Bruce Wayne di Christian Bale alle prese con una nuova minaccia, rappresentata da un assassino che si fa chiamare Joker e che è stato interpretato da Heath Ledger, che morì proprio a seguito delle riprese del film. Joker sta portando il caos a Gotham City e mentre Harvey Dent (Aaron Eckhart) e Gordon (Gary Oldman) stanno cercando di tenere insieme i pezzi di una città ormai al tracollo, Batman deve fermare Joker prima che sia troppo tardi. Appuntamento alle 21.27 su Italia 1.

Respect

Tra i film da vedere stasera in tv c'è anche Respect, che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. Si tratta di un film biografico che porta sul grande schermo la storia e la vita di Aretha Franklin: dagli abusi subiti quando era bambina, fino ai rapporti violenti che hanno caratterizzato la sua vita, ma anche il suo grande amore per la musica, che l'ha portata a incidere un pezzo senza tempo come Respect, che dà il titolo al film. A interpretare la cantante c'è l'attrice Jennifer Hudson, che anni fa entrò nell'opinione pubblica quando il cognato uccise sua madre, suo fratello e suo nipote.

Il ritorno di Mary Poppins

Per i più piccoli, stasera Rai Uno propone alle 21.27 Il ritorno di Mary Poppins, film che rappresenta un vero e proprio sequel del film con Julie Andrews e Dick Van Dyke. In questa nuova pellicola Mary Poppins (interpretata da Emily Blunt) torna a far visita ai Banks, diventati ormai adulti. Mentre si prende cura dei figli di Michael (Ben Whishaw), Mary Poppins cerca di aiutare anche il suo vecchio "protegé" a riscoprire la magia e la forza dell'immaginazione, mentre alla banca in cui lavora, il nipote (Colin Firth) del vecchio proprietario (ancora Dike Van Dyke) sta cercando di imbrogliarlo. Nel cast del film anche Meryl Streep e Angela Lansbury.

Il primo Natale

I consigli sui film da vedere stasera in tv si concludono con la pellicola che va in onda alle 21.41 su Canale 5, Il primo Natale. I protagonisti del film sono Ficarra e Picone e nel corso del lungometraggio i due protagonisti si troveranno a viaggiare nel tempo, trovandosi ai tempi della nascita di Gesù e, dunque, del primo Natale della storia. Naturalmente le cose prenderanno una piega inaspettata e tutta da ridere, che spingerà i due a vivere avventure che non avrebbero mai creduto possibili.