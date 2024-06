Da "Chiedimi se sono felice" a "Se scappi ti sposo": cosa guardare stasera in tv

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco una piccola e veloce guida per aiutare gli spettatori ad andare alla scoperta dei film disponibili questa sera sul piccolo schermo, tra commedie, classici e film bellici.

Stasera in tv: i titoli imperdibili



Chiedimi se sono felice

Considerato uno dei migliori film tra quelli realizzati dal trio formato dai comici Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice è la pellicola disponibile stasera in tv alle 21.24 su Italia 1. Diretto da Massimo Venier, il film segue le vicende di tre grandi amici che, tra alti e bassi, vivono le loro esistenze al meglio delle loro possibilità. Mentre sono alle prese con le prove per mettere in scena la loro versione del Cyrano de Bergerac, Giovanni incontra e si innamora di Marina (Marina Massironi), con la quale inizia quella che sembra una bella storia d'amore. Pian piano, però, il rapporto tra i due comincia a incrinarsi e in una di queste crepe si frappone proprio Giacomo. Sarà l'inizio della fine di un'amicizia storica. Oppure no?

Se scappi, ti sposo

Per gli amanti delle commedie romantiche "tipiche" degli anni Novanta, alle 21.10 su Rai Movie va in onda Se scappi, ti sposo, il film che a ben guardare potrebbe essere considerato quasi un sequel sui generis di Pretty Woman. La storia è quella di Ike Graham (Richard Gere), un giornalista di New York che sembra non essere più del tutto soddisfatto di come sta andando la sua vita. Tuttavia l'uomo si lascia incuriosire dalla storia di una donna, Maggie Carpenter (Julia Roberts), che in una piccola cittadina è diventata un vero e proprio fenomeno da baraccone per la sua indole a scappare letteralmente dall'altare. Ora che la donna è in procinto di celebrare il suo prossimo matrimonio, Ike decide di raggiungerla per fare un reportage sulle nozze. Ma le cose non vanno affatto come previsto.

Allied - Un'ombra nascosta

Appuntamento alle 21.19 su Iris, invece, per il film Allied - Un'ombra nascosta, pellicola che è stata a lungo al centro del gossip perché per molto tempo si è vociferato di una possibile liason sentimentale tra il protagonista Brad Pitt e la sua co-star Marion Cotillard, che secondo alcuni era alla base della fine del matrimonio dei ''brangelina''. Pettegolezzi che poi sono stati messi a tacere. Ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Allied racconta la storia di due spie che devono fingersi marito e moglie per portare a termine una missione. La finzione, però, sfocia in una vera e propria storia d'amore che porta al matrimonio. Quando il lieto fine sembra essere a portata di mano, però, il protagonista comincia a sospettare della vera identità della donna che ha sposato.

La casa stregata

Per gli amanti del cinema italiano degli anni Ottanta con forti venature comiche, stasera in tv va in onda anche La casa stregata, il film diretto da Bruno Corbucci e uscito nel 1982 che va in onda alle 21.12 su Cine34, il canale del digitale terrestre dedicato interamente alle produzioni e al cinema italiano.

Il protagonista di questo lungometraggio èun uomo che, insieme alla sua fidanzata, si trasferisce in una villa lussuosa che è riuscito a permettersi perché il prezzo era misteriosamente basso. Solo dopo essersi trasferito il protagonista capirà il motivo della svendita: la casa, infatti, è infestata dai fantasmi.