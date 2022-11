Chiedimi se sono felice è il film migliore di Aldo, Giovanni e Giacomo?

Uscito in sala nel 2000, Chiedimi se sono felice è il film diretto da Massimo Venier che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Si tratta senza dubbio di una delle opere più amate tra quelle interpretate dal trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Al pari di film come Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice è una pellicola che mostra alcuni temi ricorrenti che hanno fatto la gioia del pubblico che, anno dopo anno, rimane fedele alla pellicola, al punto da far registrare ottimi ascolti a ogni passaggio televisivo.

La trama

Diretto da Venier insieme al già citato trio comico, Chiedimi se sono felice racconta l'amicizia tra tre uomini, Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre stanno cercando di portare in scena l'opera teatrale Cyrano de Bergerac, ma le loro velleità artistiche si scontrano con la vita quotidiana dei tre, tra partite a calcetto clandestine e problemi di cuore. È soprattutto Giovanni quello che ha a che fare con gli affari di cuore: si innamora di Marina (Marina Massironi), con la quale instaura una relazione stabile e felice. Ma pian piano il rapporto tra i due comincia a mostrare le prime crepe e ben presto Marina si avvicina a Giacomo, portando il caos nell'equilibrio tra i tre amici, al punto che Giovanni si allontana da Aldo e Giacomo e dal loro desiderio di recitare insieme nel Cyrano. All'orizzonte, però, sembra avvicinarsi una tragedia che costringe i protagonisti a riflettere su quali siano le cose che hanno veramente importanza nella vita.

Il segreto del successo

Nel portare sul grande schermo Chiedimi se sono felice, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto la scelta saggia di recitare su una sceneggiatura pensata per mettere in luce le loro qualità e le loro capacità attoriali. Pur conservando le maschere dei loro personaggi, con le quali sono riusciti a fidelizzare un pubblico che è sempre molto felice di ritrovare il trio impegnato in progetti comuni, i tre comici hanno in qualche modo rafforzato tutti quegli elementi che già nei film precedenti avevano dato prova di funzionare a meraviglia. Ecco allora che in scena appare di nuovo l'amicizia tra tre persone molto diverse tra loro, che hanno caratteri quasi diametralmente opposti e che pure trovano un modo per coesistere. A differenza di quanto avveniva nelle pellicole precedenti, però, in Chiedimi se sono felice la stessa amicizia è costretta ad affrontare una sorta di prova di lealtà, un dramma personale e intimo, che pone sui piatti della bilancia l'importanza dell'amicizia e la ricerca della propria felicità. Bisognerebbe essere felici dei successi dei propri amici, ma che succede quando quella stessa felicità si trasforma in un'arma capace di spezzare un cuore già di per sé abbastanza cinico? Sembra questo l'interrogativo su cui insiste Chiedimi se sono felice, che indaga coi toni leggeri del trio comico su quello che significa essere un buon amico.

Naturalmente, però, a funzionare è soprattutto la parte comica. Nei film di Aldo, Giovanni e Giacomo non si ha mai davvero la sensazione di essere a scuola. Ci si siede davanti allo schermo non per imparare una lezione, ma per ridere, per scacciare pensieri molesti e preoccupazioni quotidiane. Il film è dunque pieno zeppo di gag umoristiche che funzionano perfettamente, i cui tempi comici sono sfruttati con la precisione di un orologio, come la famosa sequenza in cui si analizza il testo di Teorema, il famoso brano di Marco Ferradini. Eppure sotto tutte queste battute, sotto queste situazioni al limite dell'incredulità, c'è sempre un messaggio che filtra, una morale che non non vuole bacchettare nessuno, ma solo invitare a riflettere su quelle che sono le vere cose importanti da salvare in un'esistenza irta di problemi. Inoltre, nota a margine, è indubbio che parte del successo di Chiedimi se sono felice derivi anche dall'ottima colonna sonora, guidata dal brano Giudizi universali di Samuele Bersani.