Allied, il film accusato di aver fatto separare Brad Pitt e la Jolie

Allied - Un'ombra nascosta è la pellicola che andrà in onda questa sera alle 21.14 su Iris. Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Brad Pitt e Marion Cotillard, Allied - Un'ombra nascosta è scritto da Steven Knight che ha impiegato anni a portare a termine la sceneggiatura di una pellicola che, visivamente, deve moltissimo a capolavori come Casablanca.

Allied - Un'ombra nascosta, la trama

Arrivato in sala nel 2016, Allied racconta la storia del comandante Max Vatan (Brad Pitt) e dell'agente Marianne Beausejour (Marion Cotillard), due soldati dei servizi segreti che sono incaricati di uccidere un ambasciatore durante una serata di gala a Casablanca. La vicinanza costante, così come l'obbligo di fingersi marito e moglie, spingono i due a instaurare un rapporto che va oltre le finzioni richieste dalla missione lavorativa. Dopo essersi resi conto di provare dei veri sentimenti l'uno per l'altra i due decidono di trasferirsi a Londra, dove si sposano e hanno una figlia, Anna.

Per Max e Marianne la vita è un idillio, fatta di gite e picnic, feste con gli amici e la certezza di aver incontrato la propria anima gemella. Un idillio che, tuttavia, è destinato a incrinarsi quando i superiori di Max lo mettono a parte di un segreto che potrebbe distruggere l'uomo. Sono infatti convinti che la donna che Max ha sposato stia mentendo e non sia la vera Marianne Bonsejour, ma un agente segreto che, a Casablanca, stava eseguendo ordini dettati direttamente da Hitler. Sempre ligio al dovere e rispettoso delle regole, Max dovrà capire se stare dalla parte della giustizia e indagare sulla donna con cui condivide il letto oppure fidarsi solo del suo cuore.

Marion Cotillard e il divorzio dei "brangelina"

Nonostante Allied - Un'ombra nascosta sia un film tratto da un'interessante storia vera e abbia una grande portata emotiva, la pellicola di Robert Zemeckis ha fatto parlare molto di sé per ragioni ben distanti dal suo pregio cinematografico. Infatti, poche settimane prima che Allied raggiungesse le sale negli Stati Uniti, il mondo del gossip venne travolto dalla notizia che Brad Pitt e Angelina Jolie - i famosi Brangelina - avevano scelto di separarsi. La coppia, tra le più glamour e le più amate di Hollywood, metteva fine al proprio matrimonio. E non appena la notizia si diffuse in rete furono molte le voci che cominciarono a sospettare che dietro la scelta della separazione ci fosse una liason sentimentale tra Brad Pitt e la sua co-protagonista Marion Cotillard, attrice francese diventata famosa per aver interpretato Edith Piaf in La vie en rose, che la portò a vincere un Oscar come miglior attrice.

Come viene riportato da ComingSoon.it i due divi di Hollywood avevano sviluppato un ottimo rapporto sul set di Allied, tanto che Marion Cotillard aiutò lo stesso Pitt con le lezioni di francese dal momento che il personaggio di Max doveva essere canadese. Inoltre Brad Pitt aveva sulle spalle il peso di aver già reso galeotto il set di un film: fu proprio durante le riprese di Mr. and Mrs. Smith che l'attore - all'epoca ancora sposato con Jennifer Aniston - finì con l'innamorarsi di Angelina Jolie e abbandonare la compagna. Per molti, dunque, era plausibile che l'attore stesse facendo lo stesso: abbandonare Angelina Jolie per una nuova fiamma esplosa con Marion Cotillard durante le scene hot e sentimentali di Allied. Le voci su una presunta tresca tra i due si fecero così insistenti che la stessa Marion Cotillard - di solito molto riservata e restia a parlare della sua vita privata - fu costretta a rilasciare una dichiarazione che affidò al suo account Instagram. In esso si legge: "Questa sarà la mia prima e unica reazione alla notizia uscita ventiquattro ore fa e nella quale sono stata trascinata, mio malgrado. Non sono abituata a prendere sul serio o a commentare il tasso di assurdità dette su di me, ma dal momento che questa situazione rischia di ferire le persone che amo, devo esprimermi. Per prima cosa, molti anni fa, ho incontrato l'uomo della mia vita, il padre di nostro figlio e del bambino che, al momento, stiamo aspettando. Lui è il mio amore, il mio migliore amico e l'unico uomo di cui io abbia bisogno. Inoltre a coloro che pensano che io possa essere in qualche modo devastata... be', grazie mille, ma sto bene. Questo genere di invenzioni schifose non mi toccano in alcun modo. E, per finire, alla "stampa", agli haters, ai trolls che hanno una così veloce capacità di giudizio auguro sinceramente ... di guarire al più presto. Infine spero veramente che Angelina e Brad, due persone per le quali ho un profondo rispetto, possano trovare un po' di pace in questo momento difficile".